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Гибкая трубка подачи молока

CP0588
  • Гибкая трубка подачи молока Гибкая трубка подачи молока Гибкая трубка подачи молока
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    Гибкая трубка подачи молока

    CP0588

    Гибкая трубка подачи молока

    Гибкая трубка подачи молока для молочного кувшина, включая соединитель. Совместима с моделями Xelsis, выпущенными в 2017 году Узнать обо всех преимуществах

    Гибкая трубка подачи молока

    Гибкая трубка подачи молока

    Гибкая трубка подачи молока для молочного кувшина, включая соединитель. Совместима с моделями Xelsis, выпущенными в 2017 году Узнать обо всех преимуществах

    Гибкая трубка подачи молока

    Гибкая трубка подачи молока для молочного кувшина, включая соединитель. Совместима с моделями Xelsis, выпущенными в 2017 году Узнать обо всех преимуществах

    Гибкая трубка подачи молока

    Гибкая трубка подачи молока

    Гибкая трубка подачи молока для молочного кувшина, включая соединитель. Совместима с моделями Xelsis, выпущенными в 2017 году Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

      Гибкая трубка подачи молока

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Xelsis

      • Запасной компонент

        Подходит для кофемашин
        • SM6480/00
        • SM6580/00
        • SM6580/10
        • SM6580/20
        • SM6582/10
        • SM6582/30
        • SM6585/00
        • SM6580/50

      • Подходит для:

        XELSIS 2017 года выпуска
        • SM7580/00
        • SM7581/00
        • SM7680/00
        • SM7682/00
        • SM7683/00
        • SM7684/00
        • SM7685/00
        • SM7686/00
        • SM7581/04
        • SM7684/04
        • SM7685/04
        • SM7685/07

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