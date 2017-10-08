Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Гибкая трубка подачи молока
Гибкая трубка подачи молока для молочного кувшина, включая соединитель. Совместима с моделями Xelsis, выпущенными в 2017 году Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гибкая трубка подачи молока
Гибкая трубка подачи молока для молочного кувшина, включая соединитель. Совместима с моделями Xelsis, выпущенными в 2017 году Узнать обо всех преимуществах
Гибкая трубка подачи молока
Гибкая трубка подачи молока для молочного кувшина, включая соединитель. Совместима с моделями Xelsis, выпущенными в 2017 году Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гибкая трубка подачи молока
Гибкая трубка подачи молока для молочного кувшина, включая соединитель. Совместима с моделями Xelsis, выпущенными в 2017 году Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
SM7580/00
SM7683/00
SM7685/00
Запасной компонент
Подходит для:
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