SM7685/00
Самая технологичная кофемашина Saeco
До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от популярных эспрессо и капучино до более оригинальных разновидностей кофе, таких как американо. Просто проведите пальцем по сенсорному экрану для выбора напитка и по желанию настройте параметры его приготовления с помощью интуитивно понятного инструмента CoffeeEqualizer™Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
На удобном дисплее имеется 8 профилей для сохранения любимых настроек приготовления
Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)
Для идеального кофе нужна идеальная температура. Наш высокоэффективный термоблок изготовлен из легкого алюминия с корпусом из нержавеющей стали, благодаря чему быстро нагревается до оптимальной температуры
Наше решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.
Наша инновационная система автоматической очистки HygieSteam удаляет 99,99 % остатков молока одним касанием кнопки
Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки. Больше не нужно дважды жать кнопку на кофемашине.
Технология LattePerfettу уменьшает размер пор в молочной пене для еще более густой пены с идеальной текстурой. Превосходная геометрия системы взбивания обеспечивает идеальную температуру и лучшее соотношение пены и молока.
Интерактивное руководство для свободной персонализации рецептов с Coffee Equalizer™. Готовьте кофе так, как нравится именно вам, регулируя крепость, объем, температуру, вкус, количество и объем пены, а также порядок наливания кофе и молока.
Съемная варочная группа позволит вам быть уверенными в гигиеничной работе устройства. Более того, варочная группа Saeco поддерживает автоматическую очистку с помощью специальных саше для очистки.
Откройте для себя мир кофе — от популярных эспрессо и капучино до более оригинальных разновидностей, таких как американо.
Наш самый большой контейнер для зерен вмещает до 450 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.
Персональная настройка
Другие возможности
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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