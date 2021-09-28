Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой.
Для замены утерянной или старой трубочки, чтобы чашка оставалась чистой и гигиеничной и вы могли использовать ее в любое время.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой.
Для замены утерянной или старой трубочки, чтобы чашка оставалась чистой и гигиеничной и вы могли использовать ее в любое время.
Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой.
Для замены утерянной или старой трубочки, чтобы чашка оставалась чистой и гигиеничной и вы могли использовать ее в любое время.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой.
Для замены утерянной или старой трубочки, чтобы чашка оставалась чистой и гигиеничной и вы могли использовать ее в любое время.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
SCF796/01
SCF796/02
SCF798/01
SCF798/02
Сменная деталь
Сменная деталь
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