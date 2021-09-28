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Philips Avent

Силиконовая трубочка премиального качества

CP1237
Avent
Avent
  • Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой. Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой. Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой.
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    Philips Avent Силиконовая трубочка премиального качества

    CP1237

    Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой.

    Для замены утерянной или старой трубочки, чтобы чашка оставалась чистой и гигиеничной и вы могли использовать ее в любое время.

    Philips Avent Силиконовая трубочка премиального качества

    Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой.

    Для замены утерянной или старой трубочки, чтобы чашка оставалась чистой и гигиеничной и вы могли использовать ее в любое время.

    Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой.

    Для замены утерянной или старой трубочки, чтобы чашка оставалась чистой и гигиеничной и вы могли использовать ее в любое время.

    Philips Avent Силиконовая трубочка премиального качества

    Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой.

    Для замены утерянной или старой трубочки, чтобы чашка оставалась чистой и гигиеничной и вы могли использовать ее в любое время.

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой.

      Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку «Характеристики».

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • SCF796/00
        • SCF796/01
        • SCF796/02
        • SCF798/00
        • SCF798/01
        • SCF798/02

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF795
        • SCF796
        • SCF792
        • SCF790
        • SCF793
        • SCF798

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