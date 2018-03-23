Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания.
Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, наполняя всю емкость соски молоком на протяжении сеанса кормления. Это позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, срыгивание и образование газов.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания.
Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, наполняя всю емкость соски молоком на протяжении сеанса кормления. Это позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, срыгивание и образование газов.
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания.
Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, наполняя всю емкость соски молоком на протяжении сеанса кормления. Это позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, срыгивание и образование газов.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания.
Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, наполняя всю емкость соски молоком на протяжении сеанса кормления. Это позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, срыгивание и образование газов.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
SCD809/01
SCF810/14
SCF813/14
Запасные части
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