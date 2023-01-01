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    Philips Avent Natural Response Детская бутылочка с клапаном AirFree

    SCY673/81

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    Снижает риски образования колик, газов и срыгиваний​

    Соска бутылочки ощущается ребенком и работает как мамина грудь, подстраиваясь под ритм сосания именно вашего малыша. Повторение естественной физиологии процесса делает кормление максимально близким к грудному. Клапан AirFree предназначен для дополнительной защиты от колик, газов и срыгиваний

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    Philips Avent Natural Response Детская бутылочка с клапаном AirFree

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    Снижает риски образования колик, газов и срыгиваний​

    Бутылочка Natural Response: все лучшее для вашего малыша от бренда №1 в мире*

    • 1 бутылочка
    • 260 мл
    • Соска со средним потоком
    • 3-6 мес.
    Естественный захват – как при кормлении грудью​

    Естественный захват – как при кормлении грудью​

    Мягкая и гибкая соска с широким физиологичным основанием для естественного захвата малыша и комфортного кормления малыша​

    Соска, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь​

    Соска, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь​

    Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно**

    Очень важно найти подходящую соску

    Очень важно найти подходящую соску

    Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

    Предназначено для дополнительной защиты от колик, газов и срыгивания

    Предназначено для дополнительной защиты от колик, газов и срыгивания

    Клапан AirFree обеспечивает дополнительную защиту от проблем с кормлением, предотвращая попадание воздуха в животик малыша при кормлении в вертикальном положении.

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

    Те же продукты, новые обозначения

    Те же продукты, новые обозначения

    Мы перешли к обозначениям с разными уровнями скорости потока. Начните с соски, которая поставляется вместе с бутылочкой. Попробуйте соску с более медленным потоком, если ребенок давится молоком или оно вытекает у него изо рта. Попробуйте соску с более быстрым потоком, если ребенок играет с соской вместо питья или чем-то недоволен. По мере этого обновления вы можете получать упаковки и старой, и новой версии.

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока​

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока​

    Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице

    Совместима с другими продуктами Philips Avent​

    Совместима с другими продуктами Philips Avent​

    Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

    Удобно держать даже маленькими ручками​

    Удобно держать даже маленькими ручками​

    Эту эргономичную бутылочку удобно держать под любым углом для максимального комфорта при кормлении. Удобно для вас и вашего малыша.

    Легко использовать, мыть и собирать​

    Легко использовать, мыть и собирать​

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку, а клапан AirFree состоит из одной детали.

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки серии Natural Response изготовлены из безопасных материалов, не содержащих бисфенол-A***​

    Если малыш не взял бутылочку с первого раза – это нормально​

    Если малыш не взял бутылочку с первого раза – это нормально​

    Наши бутылочки Natural Response отличаются от предыдущих серий конструкцией соски. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.​

    • Материал

      Соска
      • Силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • В комплект входят:

      Клапан AirFree
      1  шт.
      Детская бутылочка 260 мл
      1  шт.
      Соска со средним потоком
      1 шт.

    • Функции

      Особенности соски
      • Естественный захват соски
      • Конструкция предотвращает протекание
      • Мягкая и гибкая

    Badge-D2C

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    • На основании HeartBEAT+ 2022 market representative Mother Child Care survey от GemSeek Consulting Ltd. ​
    • *На основании Home Test (домашнего тестирования), проведенных в США в 2021 (n=56)
    • **Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011​

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