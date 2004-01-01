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Avent CP1239

CP1239
Avent
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    Avent CP1239

    CP1239

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent CP1239

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent CP1239

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

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