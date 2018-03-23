Ключевые слова для поиска

  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания

    Philips Avent Клапан AirFree

    CP1239

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания

    С нашим уникальным клапаном AirFree малыш будет глотать меньше воздуха, поскольку соска остается полной молока на протяжении всего кормления. Таким образом вы сможете избежать различных проблем с кормлением малыша, таких как колики, образование газов и срыгивание.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Клапан AirFree

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Совместимые продукты

    Как найти номер модели изделия?
    Где найти номер продукта
    Как мне найти номер продукта?
    найдены продукты по запросу Не найдено продуктов по запросу

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания

    Проверьте совместимость ниже

    • Питье из бутылочки

    • Запасные части

      Подходит для следующих продуктов
      • SCF816/14 SCD807/02 SCD807/01 SCD807/00 SCD809/01
      • SCF400/15 SCF400/35 SCF810/14 SCF810/24 SCF403/15
      • SCF403/25 SCF403/35 SCF403/65 SCF813/14 SCF813/24
      • SCD657/11 SCY670/00 SCY670/01 SCY670/02 SCY673/01
      • SCY673/81 SCY673/82
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.