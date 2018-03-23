Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания
С нашим уникальным клапаном AirFree малыш будет глотать меньше воздуха, поскольку соска остается полной молока на протяжении всего кормления. Таким образом вы сможете избежать различных проблем с кормлением малыша, таких как колики, образование газов и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания
С нашим уникальным клапаном AirFree малыш будет глотать меньше воздуха, поскольку соска остается полной молока на протяжении всего кормления. Таким образом вы сможете избежать различных проблем с кормлением малыша, таких как колики, образование газов и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания
С нашим уникальным клапаном AirFree малыш будет глотать меньше воздуха, поскольку соска остается полной молока на протяжении всего кормления. Таким образом вы сможете избежать различных проблем с кормлением малыша, таких как колики, образование газов и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания
С нашим уникальным клапаном AirFree малыш будет глотать меньше воздуха, поскольку соска остается полной молока на протяжении всего кормления. Таким образом вы сможете избежать различных проблем с кормлением малыша, таких как колики, образование газов и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
SCD809/01
SCF810/14
SCF813/14
Запасные части
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