CP1239
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания
С нашим уникальным клапаном AirFree малыш будет глотать меньше воздуха, поскольку соска остается полной молока на протяжении всего кормления. Таким образом вы сможете избежать различных проблем с кормлением малыша, таких как колики, образование газов и срыгивание.Узнать обо всех преимуществах
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