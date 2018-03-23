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Philips Avent Philips Avent

Клапан AirFree

CP1239
Avent
Avent
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания
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    Philips Avent Philips Avent Клапан AirFree

    CP1239

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания

    С нашим уникальным клапаном AirFree малыш будет глотать меньше воздуха, поскольку соска остается полной молока на протяжении всего кормления. Таким образом вы сможете избежать различных проблем с кормлением малыша, таких как колики, образование газов и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Philips Avent Клапан AirFree

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания

    С нашим уникальным клапаном AirFree малыш будет глотать меньше воздуха, поскольку соска остается полной молока на протяжении всего кормления. Таким образом вы сможете избежать различных проблем с кормлением малыша, таких как колики, образование газов и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания

    С нашим уникальным клапаном AirFree малыш будет глотать меньше воздуха, поскольку соска остается полной молока на протяжении всего кормления. Таким образом вы сможете избежать различных проблем с кормлением малыша, таких как колики, образование газов и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Philips Avent Клапан AirFree

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания

    С нашим уникальным клапаном AirFree малыш будет глотать меньше воздуха, поскольку соска остается полной молока на протяжении всего кормления. Таким образом вы сможете избежать различных проблем с кормлением малыша, таких как колики, образование газов и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания

      Проверьте совместимость ниже

      • Питье из бутылочки

      • Запасные части

        Подходит для следующих продуктов
        • SCF816/14 SCD807/02 SCD807/01 SCD807/00 SCD809/01
        • SCF400/15 SCF400/35 SCF810/14 SCF810/24 SCF403/15
        • SCF403/25 SCF403/35 SCF403/65 SCF813/14 SCF813/24
        • SCD657/11 SCY670/00 SCY670/01 SCY670/02 SCY673/01
        • SCY673/81 SCY673/82

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