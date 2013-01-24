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Крышка

CP9872
  • Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков
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    Крышка

    CP9872

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    Максимально однородные смеси без комочков

    Ознакомьтесь с данными по совместимости

    • Пластик
    • Черный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR2093
      • HR2095
      • HR2096
      Подходит для:
      • HR2194
      • HR2195
      • HR2196

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