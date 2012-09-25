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  • Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков
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    Avance Collection Блендер

    HR2095/30

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 700 Вт, справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции.

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    Avance Collection Блендер

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    Максимально однородные смеси без комочков

    Технология ProBlend 6 гарантирует вдвое лучший результат*

    • 700 Вт
    • Стеклянный кувшин 2 л
    • с лопаткой
    • ProBlend 6
    Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

    Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

    Нож, положение которого в кувшине смещено от центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.

    Мощный мотор 700 Вт

    Мощный мотор 700 Вт

    Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

    Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

    Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

    Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.

    Плавная регулировка скорости

    Плавная регулировка скорости

    Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.

    Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

    Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

    Кнопка импульсного режима позволяет полностью контролировать процесс, а кнопка для смузи поможет приготовить вкуснейшие коктейли одним нажатием.

    Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

    Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

    Удобная лопатка для блендера Philips позволяет безопасно перемешать ингредиенты во время смешивания.

    Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

    Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

    Простота чистки благодаря съемному блоку с лезвиями

    Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине.

    Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

    Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

    Блендер Philips с инновационной технологией ProBlend 6 отлично справляется с такими операциями, как приготовление фруктовых смесей, измельчение овощей и колка льда.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      700  W
      Длина шнура
      1  m
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость
      2  l
      Емкость кувшина
      2  l
      Рабочий объем
      1,5  l

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      Количество скоростей
      4

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Алюминиевый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      Стекло

    Badge-D2C

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