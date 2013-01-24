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Avance Collection

Блендер

HR2095/90
Общая оценка / 5
5 наград
  • Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков
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    Avance Collection Блендер

    HR2095/90
    Общая оценка / 5
    5 наград

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 700 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Блендер

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 700 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 700 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Блендер

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 700 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимально однородные смеси без комочков

      Технология ProBlend 6 гарантирует вдвое лучший результат*

      • 700 Вт
      • Стеклянный кувшин 2 л
      • с лопаткой
      • ProBlend 6
      Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

      Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

      Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.

      Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

      Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

      Кнопка импульсного режима позволяет полностью контролировать процесс, а кнопка для смузи поможет приготовить вкуснейшие коктейли одним нажатием.

      Мощный мотор 700 Вт

      Мощный мотор 700 Вт

      Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

      Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

      Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

      Нож, положение которого в кувшине смещено от центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.

      Плавная регулировка скорости

      Плавная регулировка скорости

      Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.

      Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине.

      Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

      Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

      Удобная лопатка для блендера Philips позволяет безопасно перемешать ингредиенты во время смешивания.

      Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

      Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

      Блендер Philips с инновационной технологией ProBlend 6 отлично справляется с такими операциями, как приготовление фруктовых смесей, измельчение овощей и колка льда.

      Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

      Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        4
        Функции устройства
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки

      • Технические характеристики

        Питание
        800  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Емкость
        2  л
        Емкость кувшина
        2  л
        Длина шнура
        1  м
        Рабочий объем
        1,5  л

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Отделка

        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Стекло
        Материал основного корпуса
        Алюминиевый

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            • По сравнению с моделью HR2094 — лидером линейки блендеров Philips