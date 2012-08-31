HR2095/90
Максимально однородные смеси без комочков
Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 700 Вт, справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции.Узнать обо всех преимуществах
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Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.
Кнопка импульсного режима позволяет полностью контролировать процесс, а кнопка для смузи поможет приготовить вкуснейшие коктейли одним нажатием.
Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.
Нож, положение которого в кувшине смещено от центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.
Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.
Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине.
Простота чистки благодаря съемному блоку с лезвиями
Удобная лопатка для блендера Philips позволяет безопасно перемешать ингредиенты во время смешивания.
Блендер Philips с инновационной технологией ProBlend 6 отлично справляется с такими операциями, как приготовление фруктовых смесей, измельчение овощей и колка льда.
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
Отделка
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