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  • Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков
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    Avance Collection Блендер

    HR2095/90

    Максимально однородные смеси без комочков

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 700 Вт, справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции.

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    Avance Collection Блендер

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    Максимально однородные смеси без комочков

    Технология ProBlend 6 гарантирует вдвое лучший результат*

    • 700 Вт
    • Стеклянный кувшин 2 л
    • с лопаткой
    • ProBlend 6
    Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

    Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

    Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.

    Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

    Кнопки импульсного режима и режима приготовления смузи

    Кнопка импульсного режима позволяет полностью контролировать процесс, а кнопка для смузи поможет приготовить вкуснейшие коктейли одним нажатием.

    Мощный мотор 700 Вт

    Мощный мотор 700 Вт

    Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

    Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

    Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

    Нож, положение которого в кувшине смещено от центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.

    Плавная регулировка скорости

    Плавная регулировка скорости

    Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.

    Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали, кроме основного устройства и лезвия, можно мыть в посудомоечной машине.

    Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

    Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

    Простота чистки благодаря съемному блоку с лезвиями

    Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

    Лопатка для простого перемешивания ингредиентов

    Удобная лопатка для блендера Philips позволяет безопасно перемешать ингредиенты во время смешивания.

    Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

    Нож ProBlend с 6-ю лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения

    Блендер Philips с инновационной технологией ProBlend 6 отлично справляется с такими операциями, как приготовление фруктовых смесей, измельчение овощей и колка льда.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      800  W
      Длина шнура
      1  m
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость
      2  l
      Емкость кувшина
      2  l
      Рабочий объем
      1,5  l

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      Количество скоростей
      4

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Алюминиевый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      Стекло

    Badge-D2C

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