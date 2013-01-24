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Сетевой шнур

CRP305/01
  • Для подключения бритвы к электросети Для подключения бритвы к электросети Для подключения бритвы к электросети
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    Сетевой шнур

    CRP305/01

    Для подключения бритвы к электросети

    Шнур, который позволяет подключать и заряжать бритву от электросети.

    Сетевой шнур

    Для подключения бритвы к электросети

    Шнур, который позволяет подключать и заряжать бритву от электросети.

    Для подключения бритвы к электросети

    Шнур, который позволяет подключать и заряжать бритву от электросети.

    Сетевой шнур

    Для подключения бритвы к электросети

    Шнур, который позволяет подключать и заряжать бритву от электросети.

    Для подключения бритвы к электросети

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HQ4401
      • HQ4407
      • HQ441
      • HQ4411
      • HQ4421
      • HQ444
      • HQ4441
      • HQ4601
      • HQ4607
      • HQ468
      • HQ4800
      • HQ4806
      • HQ4807
      • HQ481
      • HQ4819
      • HQ4821
      • HQ4826
      • HQ4846
      • HQ4847
      • HQ4851
      • HQ4856
      • HQ4861
      • HQ4866
      • HQ489
      • HQ5401
      • HQ5413
      • HQ5421
      • HQ5426
      • HQ5430
      • HQ5461
      • HQ5601
      • HQ5625
      • HQ5800
      • HQ5801
      • HQ5806
      • HQ5811
      • HQ5812
      • HQ5813
      • HQ5816
      • HQ5817
      • HQ5818
      • HQ5819
      • HQ5820
      • HQ5821
      • HQ5823
      • HQ5824
      • HQ5826
      • HQ5841
      • HQ5846
      • HQ5861
      • HQ5866
      • HQ6405
      • HQ6415
      • HQ6445
      • HQ6605
      • HQ6610
      • HQ6640
      • HQ6645
      • HQ6646
      • HQ6675
      • HQ6695
      • HQ6696
      • HQ6831
      • HQ6842
      • HQ6849
      • HQ6854
      • HQ6855
      • HQ6857
      • HQ6859
      • HQ6868
      • HQ6874
      • HQ6879
      • HQ6892
      • HQ6897
      • HQ6900
      • HQ6920
      • HQ6921
      • HQ6940
      • HQ6941
      • HQ6942
      • HQ6950
      • HQ6970
      • HQ6990
      Подходит для
      • HQ341
      • HQ342
      • HQ382
      • HQ384
      • HQ386
      • HQ3860

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