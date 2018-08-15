Настройте и сохраните свой собственный профиль

Благодаря функции памяти вы сможете настроить и сохранить рецепт кофе или капучино, включая его объем, для дальнейшего приготовления по вашему рецепту. С этой функцией кофемашина будет точно знать, как готовить для вас кофе и капучино.