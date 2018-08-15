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  • 5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP5065/10

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    5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Насладитесь нежным сливочным вкусом кофейных напитков, например капучино или латте маккиато, из свежего молока и кофейных зерен одним нажатием кнопки. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, кофе и американо, можно регулировать.

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    Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Молочный кувшин с капучинатором для идеального капучино

    • 5 видов кофе
    • Встроенный кувшин для молока
    • Нержавеющая сталь
    • AquaClean
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе любого помола.

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Зерна дольше остаются свежими благодаря герметичной конструкции

    Зерна дольше остаются свежими благодаря герметичной конструкции

    Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

    Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Благодаря функции памяти вы сможете настроить и сохранить рецепт кофе или капучино, включая его объем, для дальнейшего приготовления по вашему рецепту. С этой функцией кофемашина будет точно знать, как готовить для вас кофе и капучино.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

    Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

    Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

    5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

    5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

    Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

    Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

    Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Румыния

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      5
      Степени помола
      5
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Горячая вода
      • Капучино
      • Кофе
      • Молочная пена
      • Латте макиато
      • Американо
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Gusto perfetto
      Да
      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,5  l
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес изделия
      7.2  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      150  mm
      Цвет и отделка
      Нержавеющая сталь
      Габариты изделия
      221 x 340 x 430  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      • Встроенный кувшин для молока
      • Быстрая очистка от остатков молока
      Тип кувшина
      Стандартный кувшин
      Пользовательский интерфейс
      Стандартный дисплей

    Badge-D2C

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

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