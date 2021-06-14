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Philips 5400 Series

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP5441/50
Общая оценка / 5
1 награда
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
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    Philips 5400 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP5441/50
    Общая оценка / 5
    1 награда

    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

    Philips 5400 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

    Philips 5400 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

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      12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

      • 12 видов кофе
      • Система подачи молока LatteGo
      • Черный
      • TFT-дисплей
      Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

      Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

      Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.

      12 превосходных видов кофе на выбор, включая кофе с молоком, в вашем распоряжении

      12 превосходных видов кофе на выбор, включая кофе с молоком, в вашем распоряжении

      Разным моментам подходят разные виды кофе — от крепкого эспрессо до изысканного капучино — и ваша автоматическая эспрессо-кофемашина позволит создавать целый ряд видов кофе, не тратя ценное время.

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивной панели управления

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      Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

      Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

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      Идеальная чашка кофе каждый раз благодаря 4 пользовательским профилям

      Идеальная чашка кофе каждый раз благодаря 4 пользовательским профилям

      Наслаждайтесь кофе по-своему с четырьмя пользовательскими профилями, в которых хранятся ваши особые рецепты. Дополнительный гостевой профиль позволит вашим гостям готовить кофе именно так, как им нравится, не меняя ваши настройки.

      Еще больше вкуса с функцией добавки кофе

      Еще больше вкуса с функцией добавки кофе

      Повысьте интенсивность кофе с функцией добавки кофе, доступной в инструменте настройки, которая добавляет мощный вкус без лишней горечи.

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

      Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе любого помола.

      Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

      Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

      Поддон для капель LatteGo и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      Элегантное устройство премиум-класса для вашей кухни

      Элегантное устройство премиум-класса для вашей кухни

      Благодаря элегантному дизайну ваши гости обязательно решат попробовать кофе. Хромированная передняя панель придает кофемашине премиальный внешний вид и станет украшение для кухни с любым интерьером.

      • Страна происхождения

        Сделано в
        Румыния
        Разработано:
        Италия

      • Индивидуальная настройка

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        12
        Объем кофе и молока
        Регулируется
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Профили пользователя
        • 4
        • Гость
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Кофе
        • Американо
        • Капучино
        • Латте макиато
        • Флэт уайт
        • Café au Lait
        • Латте
        • Caffé crema
        • Ристретто
        • Эспрессо лунго
        • Функция кофе с собой
        • Молочная пена
        • Горячая вода
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие функции

        Съемная варочная группа
        Да
        Герметичная конструкция
        Да
        Уведомления о необходимости удаления налета
        Да
        AquaClean
        Да

      • Принадлежности

        Комплектация
        • Мерная ложка
        • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        • Фильтр для воды AquaClean
        • Тюбик со смазкой
        • Крышка для хранения LatteGo

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        100  см
        Цвет
        Черный
        Напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Емкость кувшина для молока
        0,26  л
        Емкость контейнера для отходов
        12  порций
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л
        Емкость для зерен
        275  г
        Вес изделия
        8  кг
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с передней панели
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Давление помпы
        15  бар
        Размеры продукта
        246x372x433  миллиметра
        Обработка
        Черный, глянцевый

      • Общие характеристики

        Молочное решение
        LatteGo
        Регулируемый по высоте носик
        85–145  миллиметра
        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        • Поддон для капель
        • LatteGo
        Тип дисплея
        TFT

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Социальная ответственность

        Экорежим
        Да
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  Вт
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        > 95 %

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            • Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.
            • *Для температуры от 70 до 82 °C.
            • **На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
            • Зарегистрируйте купленный продукт в My Philips (https://www.philips.ru/c-w/product-registration/coffee/register-product) для доступа к акциям «Премиальное обслуживание» и «Расширенная гарантия». Узнать подробнее об указанных Акциях (ссылка на документ или https://www.philips.ru/c-e/benefity.html)

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