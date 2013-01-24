Идеальная чашка кофе каждый раз благодаря 4 пользовательским профилям

Наслаждайтесь кофе по-своему с четырьмя пользовательскими профилями, в которых хранятся ваши особые рецепты. Дополнительный гостевой профиль позволит вашим гостям готовить кофе именно так, как им нравится, не меняя ваши настройки.