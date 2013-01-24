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Performer Active

Запасной комплект

FC8059/01
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    Performer Active Запасной комплект

    FC8059/01
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    Сменный комплект для Performer Active

    Оригинальный набор аксессуаров для линейки Philips Performer Active. В набор входят 6 мешков для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

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    Performer Active Запасной комплект

    Сменный комплект для Performer Active

    Оригинальный набор аксессуаров для линейки Philips Performer Active. В набор входят 6 мешков для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

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      Сменный комплект для Performer Active

      Оригинальные мешки для сбора пыли Philips и сменные фильтры

      • 6 мешков для сбора пыли (s-bag® CLP)
      • 1 противоаллергенный фильтр
      • 1 трехслойный фильтр защиты мотора
      Выходной противоаллергенный фильтр для эффективной фильтрации

      Выходной противоаллергенный фильтр для эффективной фильтрации

      В набор входит 1 выходной противоаллергенный фильтр. Фильтр удерживает даже мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

      Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance

      Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance

      В набор входят 6 оригинальных мешков для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance. Эти мешки Philips для пылесоса разработаны таким образом, чтобы обеспечивать высокое качество уборки и максимальный уровень фильтрации надолго — вплоть до того момента, когда мешок будет полностью заполнен.

      Трехслойный фильтр защиты электродвигателя

      Трехслойный фильтр защиты электродвигателя

      В набор входит 1 трехслойный фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание на него мелких частиц пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        S-bag Classic Long Performance
        6
        Фильтр защиты электродвигателя
        1
        Фильтр EPA
        1

      • Подходит для

        PerformerActive
        • FC8563
        • FC8574 – FC8579
        • FC8584–FC8589

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