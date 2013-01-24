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Сменный комплект для Performer Active
Оригинальный набор аксессуаров для линейки Philips Performer Active. В набор входят 6 мешков для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
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Сменный комплект для Performer Active
Оригинальный набор аксессуаров для линейки Philips Performer Active. В набор входят 6 мешков для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
FC8587/01
FC8584/01
FC8585/01
FC8586/01
В набор входит 1 выходной противоаллергенный фильтр. Фильтр удерживает даже мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
В набор входят 6 оригинальных мешков для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance. Эти мешки Philips для пылесоса разработаны таким образом, чтобы обеспечивать высокое качество уборки и максимальный уровень фильтрации надолго — вплоть до того момента, когда мешок будет полностью заполнен.
В набор входит 1 трехслойный фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание на него мелких частиц пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
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