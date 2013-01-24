Сменный комплект для Performer Active

Оригинальный набор аксессуаров для линейки Philips Performer Active. В набор входят 6 мешков для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах