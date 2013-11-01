FC8658/01
Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку.Узнать обо всех преимуществах
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Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.
Мотор 2000 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 425 Вт и гарантирует отличные результаты уборки.
Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.
Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.
Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют стабильно высокую мощность всасывания и тщательную фильтрацию вплоть до заполнения мешка.
Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно: 1) уникальная подошва приподнимает ворс ковра для тщательной очистки от пыли; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) насадка собирает пыль и грязь возле стен и мебели с помощью боковых воздушных каналов слева и справа.
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