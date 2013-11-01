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    Performer Active Мешковый пылесос

    FC8658/01

    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку.

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    Performer Active Мешковый пылесос

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    Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

    С технологией Airflow Max и мешком для пыли емкостью 4 л

    • 2100 Вт
    • Технология AirflowMax
    • Фильтр EPA 10
    Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

    Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

    Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

    Мотор 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 425 Вт

    Мотор 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 425 Вт

    Мотор 2000 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 425 Вт и гарантирует отличные результаты уборки.

    Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

    Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

    Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

    Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

    Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

    Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

    EPA AirSeal и фильтр EPA 10 для чистого воздуха

    EPA AirSeal и фильтр EPA 10 для чистого воздуха

    Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.

    Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

    Мешки S-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

    Новые синтетические мешки для пыли Philips гарантируют стабильно высокую мощность всасывания и тщательную фильтрацию вплоть до заполнения мешка.

    Новая насадка TriActive "3 в 1" собирает крупные и мелкие частички пыли

    Новая насадка TriActive "3 в 1" собирает крупные и мелкие частички пыли

    Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно: 1) уникальная подошва приподнимает ворс ковра для тщательной очистки от пыли; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) насадка собирает пыль и грязь возле стен и мебели с помощью боковых воздушных каналов слева и справа.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка

    • Дизайн

      Цвет
      Насыщенный красный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      447 x 304 x 234  mm
      Вес изделия
      5,2  kg

    • Экологическая безопасность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Входная мощность (IEC)
      1800  W
      Воздушный поток (макс)
      47  l/s
      Уровень интенсивности звука
      80  dB
      Вакуум (макс)
      34  kPa
      Входная мощность (макс)
      2100  W
      Мощность всасывания (макс.)
      425  W

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      4  L
      Выходной фильтр
      Фильтр EPA 10
      Фильтр защиты электродвигателя
      Микрофильтр

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Коническое
      Радиус действия
      9  m
      Ручка для переноски
      Спереди
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Длина шнура
      6  m
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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    • *По сравнению с Philips PowerLife. Внутрикорпоративное тестирование, август 2013 г.

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