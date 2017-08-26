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  • Быстрое приготовление свежей пасты по вашему вкусу Быстрое приготовление свежей пасты по вашему вкусу Быстрое приготовление свежей пасты по вашему вкусу
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    Viva Collection Паста-машина

    HR2332/12

    Быстрое приготовление свежей пасты по вашему вкусу

    Паста-машина Viva от Philips — это полностью автоматическое решение для приготовления свежей пасты и лапши, которое экономит ваше время и не требует особых навыков. Благодаря компактному размеру устройство можно легко хранить на кухне.

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    Viva Collection Паста-машина

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    Быстрое приготовление свежей пасты по вашему вкусу

    Загрузите ингредиенты, и прибор выполнит всю работу за вас

    • Белый
    Съемные детали для удобной сборки и очистки

    Съемные детали для удобной сборки и очистки

    Съемные детали паста-машины Viva от Philips легко снимать, устанавливать и чистить.

    Автоматически замешивает тесто и формирует различные виды пасты

    Автоматически замешивает тесто и формирует различные виды пасты

    Паста-машина Philips Viva не только автоматически замешивает тесто и изготавливает пасту и лапшу, но и гарантирует их безупречную текстуру и великолепный вкус.

    Встроенный отсек для хранения насадок и кабеля

    Встроенный отсек для хранения насадок и кабеля

    Со встроенным отсеком для хранения насадок и кабеля поддерживать порядок на кухне еще проще.

    Компактный размер для легкой установки на кухне

    Компактный размер для легкой установки на кухне

    Удобный и компактный корпус. Не занимает много места на кухонном столе или в шкафу.

    Бесплатная книга рецептов для вдохновения

    Бесплатная книга рецептов для вдохновения

    В комплект входит книга с рецептами, составленная профессиональными кулинарами, которая послужит вам вдохновением при создании вкусной домашней пасты и лапши.

    4 классических вида пасты, включая спагетти, пенне и феттучини

    4 классических вида пасты, включая спагетти, пенне и феттучини

    Для изготовления пасты или лапши своего любимого типа просто закрепите одну из насадок на паста-машине. К прибору прилагаются 4 насадки для спагетти, пенне, феттучини и листов для лазаньи. Насадки особого дизайна обеспечивают двойное формирование для приготовления качественной пасты и лапши.

    Приготовьте 450 граммов свежей пасты или лапши всего за 18 минут

    Приготовление домашней пасты стало еще проще. Теперь, пользуясь полностью автоматической паста-машиной Philips, вы сможете готовить свежую пасту и лапшу гораздо чаще. Ваша новая кухонная помощница возьмет всю тяжелую работу на себя.

    Добавляйте любимые ингредиенты и придумывайте собственные вкусы

    Используйте разную муку, например цельнозерновую, полбяную или из твердых сортов пшеницы, и готовьте полезную пасту. А с овощными соками, например из моркови, свеклы или шпината, вы сможете создавать разные вкусы.

    Длинная камера для замешивания качественного упругого теста

    Длинная камера для замешивания гарантирует оптимальную обработку ингредиентов для получения идеального упругого теста.

    Стержень для смешивания теста уникальной конструкции

    Камера для замешивания уникальной конструкции оснащена стрежнем с наклонными лопастями, что обеспечивает равномерное и тщательное перемешивание муки и жидкости по всей камере.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Китае

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Аксессуар для очистки
      • Мерная чашка
      • Буклет с рецептами

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1  m
      Мощность
      150  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50  Hz

    • Конструкция

      Цвет
      Белый
      Цвет панели управления
      Дымчатый

    • Вес и размеры

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      400 x 230 x 323  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      350 x 135 x 287  mm
      Вес изделия
      4,7  kg
      Вес, включая упаковку
      6,4  kg

    • Общие характеристики

      Число формовочных отверстий
      4
      Функции устройства
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Система блокировки

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Пластик
      Материал аксессуаров
      Пластик

    Badge-D2C

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