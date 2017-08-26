HR2332/12
Быстрое приготовление свежей пасты по вашему вкусу
Паста-машина Viva от Philips — это полностью автоматическое решение для приготовления свежей пасты и лапши, которое экономит ваше время и не требует особых навыков. Благодаря компактному размеру устройство можно легко хранить на кухне.Узнать обо всех преимуществах
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Съемные детали паста-машины Viva от Philips легко снимать, устанавливать и чистить.
Паста-машина Philips Viva не только автоматически замешивает тесто и изготавливает пасту и лапшу, но и гарантирует их безупречную текстуру и великолепный вкус.
Со встроенным отсеком для хранения насадок и кабеля поддерживать порядок на кухне еще проще.
Удобный и компактный корпус. Не занимает много места на кухонном столе или в шкафу.
В комплект входит книга с рецептами, составленная профессиональными кулинарами, которая послужит вам вдохновением при создании вкусной домашней пасты и лапши.
Для изготовления пасты или лапши своего любимого типа просто закрепите одну из насадок на паста-машине. К прибору прилагаются 4 насадки для спагетти, пенне, феттучини и листов для лазаньи. Насадки особого дизайна обеспечивают двойное формирование для приготовления качественной пасты и лапши.
Приготовление домашней пасты стало еще проще. Теперь, пользуясь полностью автоматической паста-машиной Philips, вы сможете готовить свежую пасту и лапшу гораздо чаще. Ваша новая кухонная помощница возьмет всю тяжелую работу на себя.
Используйте разную муку, например цельнозерновую, полбяную или из твердых сортов пшеницы, и готовьте полезную пасту. А с овощными соками, например из моркови, свеклы или шпината, вы сможете создавать разные вкусы.
Длинная камера для замешивания гарантирует оптимальную обработку ингредиентов для получения идеального упругого теста.
Камера для замешивания уникальной конструкции оснащена стрежнем с наклонными лопастями, что обеспечивает равномерное и тщательное перемешивание муки и жидкости по всей камере.
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Аксессуары
Технические характеристики
Конструкция
Вес и размеры
Общие характеристики
Обработка
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