4 классических вида пасты, включая спагетти, пенне и феттучини

Для изготовления пасты или лапши своего любимого типа просто закрепите одну из насадок на паста-машине. К прибору прилагаются 4 насадки для спагетти, пенне, феттучини и листов для лазаньи. Насадки особого дизайна обеспечивают двойное формирование для приготовления качественной пасты и лапши.