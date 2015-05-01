M2BTBK/00
Четкий звук и беспроводное соединение, где бы вы ни находились
Куда бы вы ни отправились, с Fidelio M2BT в вашем распоряжении будет звук высокой четкости и широкие возможности подключения по Bluetooth® — как дома, так и в дороге. Технология NFC обеспечивает беспроводное сопряжение одним касанием, а удобные элементы управления позволяют без труда переключаться между режимами музыки и вызовов.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Модель Fidelio M2BT изготовлена из тщательно отобранных материалов, что обеспечивает комфорт при длительном прослушивании и превосходное качество звука. Дышащие амбушюры из пеноматериала с памятью формы распределяют давление и рассеивают тепло, благодаря чему наушники Fidelio M1 невероятно приятно носить.
В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.
В комплект входит съемный аудиокабель 1,2 м, с помощью которого можно подключить наушники напрямую к устройству. Слушайте любимую музыку, даже если батарея полностью разряжена.
Внешнее оголовье наушников изготовлено из прочного текстурированного волокна, обеспечивающего оптимальное сочетание гибкости, надежности и износостойкости.
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
Удобно расположенные на чашке наушников кнопки позволяют легко переключаться между музыкой и вызовами. С их помощью можно переключать дорожки, управлять воспроизведением музыки, вызовами и громкостью.
Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.
Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.
USB-кабель для зарядки длиной 1 м.
Наушники M2BT оснащены двумя микрофонами: один предназначен для передачи голоса, а другой — для измерения уровня окружающих шумов и автоматической настройки звука для оптимального качества связи.
Современная технология Bluetooth® 4.0 гарантирует превосходный звук и удовольствие от прослушивания.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Размеры продукта
Аксессуары
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.