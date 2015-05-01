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  • Четкий звук и беспроводное соединение, где бы вы ни находились Четкий звук и беспроводное соединение, где бы вы ни находились Четкий звук и беспроводное соединение, где бы вы ни находились

    Fidelio Беспроводные наушники Bluetooth®

    M2BTBK/00

    Четкий звук и беспроводное соединение, где бы вы ни находились

    Куда бы вы ни отправились, с Fidelio M2BT в вашем распоряжении будет звук высокой четкости и широкие возможности подключения по Bluetooth® — как дома, так и в дороге. Технология NFC обеспечивает беспроводное сопряжение одним касанием, а удобные элементы управления позволяют без труда переключаться между режимами музыки и вызовов.

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    Fidelio Беспроводные наушники Bluetooth®

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    Четкий звук и беспроводное соединение, где бы вы ни находились

    • Звук высокого разрешения
    • Накладные
    • Уникальные подушечки из пеноматериала
    • NFC
    Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки

    Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки

    Модель Fidelio M2BT изготовлена из тщательно отобранных материалов, что обеспечивает комфорт при длительном прослушивании и превосходное качество звука. Дышащие амбушюры из пеноматериала с памятью формы распределяют давление и рассеивают тепло, благодаря чему наушники Fidelio M1 невероятно приятно носить.

    Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы

    Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы

    В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.

    Аудиокабель 1,2 м на случай, если разрядится аккумулятор

    Аудиокабель 1,2 м на случай, если разрядится аккумулятор

    В комплект входит съемный аудиокабель 1,2 м, с помощью которого можно подключить наушники напрямую к устройству. Слушайте любимую музыку, даже если батарея полностью разряжена.

    Оголовье из текстурированного материала для максимальной надежности

    Оголовье из текстурированного материала для максимальной надежности

    Внешнее оголовье наушников изготовлено из прочного текстурированного волокна, обеспечивающего оптимальное сочетание гибкости, надежности и износостойкости.

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

    Кнопки на чашке наушников для интуитивного управления музыкой и вызовами

    Кнопки на чашке наушников для интуитивного управления музыкой и вызовами

    Удобно расположенные на чашке наушников кнопки позволяют легко переключаться между музыкой и вызовами. С их помощью можно переключать дорожки, управлять воспроизведением музыки, вызовами и громкостью.

    Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

    Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

    Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.

    Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

    Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

    Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

    USB-кабель для зарядки длиной 1 м

    USB-кабель для зарядки длиной 1 м

    USB-кабель для зарядки длиной 1 м.

    Два встроенных микрофона блокируют внешние шумы, повышая качество звучания во время вызова

    Наушники M2BT оснащены двумя микрофонами: один предназначен для передачи голоса, а другой — для измерения уровня окружающих шумов и автоматической настройки звука для оптимального качества связи.

    Поддержка Bluetooth® 4.0 для превосходной передачи звука

    Современная технология Bluetooth® 4.0 гарантирует превосходный звук и удовольствие от прослушивания.

    • Звук

      Сопротивление
      16 Ом
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      40  мВт
      Искажение (КНИ)
      КНИ < 0,1 %

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Бескислородный кабель (1,1 м)
      Наибольший радиус действия
      До 15 м

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      1.261  фунта

    • Питание

      Время разговора
      10 часов

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      8.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      6.7  (дюймы)
      Глубина
      3.1  (дюймы)
      Вес брутто
      1.08  фунта
      Вес нетто
      0.631  фунта
      Вес упаковки
      0.449  фунта

    • Размеры продукта

      Ширина
      5.9  (дюймы)
      Высота
      7.1  (дюймы)
      Глубина
      2.8  (дюймы)
      Вес
      0.419  фунта

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      В комплекте
      Кабель USB
      Комплект для зарядки
      Аудиокабель
      Аудиокабель 1,2 м, 3,5 мм

    Badge-D2C

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