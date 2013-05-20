SC5992/10
Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи
Насадка для очищения кожи помогает бережно удалить загрязнения и омертвевшие клетки. Уникальное сочетание длинных и коротких щетинок обеспечивает глубокое очищение.Узнать обо всех преимуществах
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Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.
Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.
Насадка особой формы: короткие щетинки мягко отшелушивают кожу, а длинные — удаляют омертвевшие клетки.
Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.
Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.
Для наилучших результатов заменяйте насадку каждые 6 месяцев. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с устройства.
Преимущества
Совместимость
Обслуживание
Удобство использования
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