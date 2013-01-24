Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

VisaPure

Насадка для очищения и пилинга

SC5992/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи
    -{discount-value}

    VisaPure Насадка для очищения и пилинга

    SC5992/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи

    Насадка для очищения кожи помогает бережно удалить загрязнения и омертвевшие клетки. Уникальное сочетание длинных и коротких щетинок обеспечивает глубокое очищение. Узнать обо всех преимуществах

    VisaPure Насадка для очищения и пилинга

    Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи

    Насадка для очищения кожи помогает бережно удалить загрязнения и омертвевшие клетки. Уникальное сочетание длинных и коротких щетинок обеспечивает глубокое очищение. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи

    Насадка для очищения кожи помогает бережно удалить загрязнения и омертвевшие клетки. Уникальное сочетание длинных и коротких щетинок обеспечивает глубокое очищение. Узнать обо всех преимуществах

    VisaPure Насадка для очищения и пилинга

    Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи

    Насадка для очищения кожи помогает бережно удалить загрязнения и омертвевшие клетки. Уникальное сочетание длинных и коротких щетинок обеспечивает глубокое очищение. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи

    Для чистой и гладкой кожи

    • Мягко отшелушивает кожу
    • Для использования раз в неделю
    • Замена каждые 6 месяцев
    • Легкость замены
    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

    Насадка для пилинга, подходит для всех типов кожи

    Насадка особой формы: короткие щетинки мягко отшелушивают кожу, а длинные — удаляют омертвевшие клетки.

    Уникальная структура щетинок для очищения лица

    Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.

    Съемная насадка; легко устанавливать и снимать

    Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.

    Замена каждые 6 месяцев

    Для наилучших результатов заменяйте насадку каждые 6 месяцев. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с устройства.

    Технические характеристики

    • Совместимость

      Использование со всеми моделями VisaPure
      Да

    • Преимущества

      Тип кожи
      Для всех типов кожи

    • Удобство использования

      Легко чистится
      Да
      Водонепроницаемые
      Можно использовать в душе
      Использование с очищающим средством
      Да
      Замена
      Удобная съемная насадка
      Рекомендации по замене
      Каждые 6 месяцев

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

    Получите поддержку по этому продукту

    Перейти к разделу поддержки потребителей

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Награды

        Отзывы

        Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии