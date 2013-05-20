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  • Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи

    VisaPure Насадка для очищения и пилинга

    SC5992/10

    Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи

    Насадка для очищения кожи помогает бережно удалить загрязнения и омертвевшие клетки. Уникальное сочетание длинных и коротких щетинок обеспечивает глубокое очищение.

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    VisaPure Насадка для очищения и пилинга

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    Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи

    Для чистой и гладкой кожи

    • Мягко отшелушивает кожу
    • Для использования раз в неделю
    • Замена каждые 6 месяцев
    • Легкость замены
    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

    Насадка для пилинга, подходит для всех типов кожи

    Насадка особой формы: короткие щетинки мягко отшелушивают кожу, а длинные — удаляют омертвевшие клетки.

    Уникальная структура щетинок для очищения лица

    Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.

    Съемная насадка; легко устанавливать и снимать

    Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.

    Замена каждые 6 месяцев

    Для наилучших результатов заменяйте насадку каждые 6 месяцев. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с устройства.

    • Преимущества

      Тип кожи
      Для всех типов кожи

    • Совместимость

      Использование со всеми моделями VisaPure
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

    • Удобство использования

      Замена
      Удобная съемная насадка
      Рекомендации по замене
      Каждые 6 месяцев
      Водонепроницаемые
      Можно использовать в душе
      Легко чистится
      Да
      Использование с очищающим средством
      Да

    Badge-D2C

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