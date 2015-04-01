Насадка для проблемного типа кожи

Эффективное и бережное очищение проблемной кожи. Насадка удаляет отмершие клетки и излишний себум лучше, чем при очищении вручную, действуя очень деликатно и бережно. Благодаря двойной полировке кончиков тонких и длинных щетинок снижается трение и обеспечивается более бережное воздействие на кожу. Самое бережное и эффективное решение для чистой и здоровой кожи. Разработано совместно с дерматологами.