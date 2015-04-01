SC5994/00
Насадка для проблемной кожи
Насадка для проблемной кожи сокращает образование жирного блеска и удаляет омертвевшие клетки, которые могут закупоривать поры. Сочетание длинных и мягких щетинок обеспечивает бережное очищение чувствительной, проблемной кожи.Узнать обо всех преимуществах
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Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.
Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.
Эффективное и бережное очищение проблемной кожи. Насадка удаляет отмершие клетки и излишний себум лучше, чем при очищении вручную, действуя очень деликатно и бережно. Благодаря двойной полировке кончиков тонких и длинных щетинок снижается трение и обеспечивается более бережное воздействие на кожу. Самое бережное и эффективное решение для чистой и здоровой кожи. Разработано совместно с дерматологами.
В разработке насадки участвовали ведущие дерматологи, что гарантирует ее гигиеничность и безопасность для проблемной кожи.
Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.
Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.
Для наилучших результатов заменяйте насадку каждые 3 месяца. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с устройства.
Преимущества
Совместимость
Обслуживание
Удобство использования
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