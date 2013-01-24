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VisaPure

Насадка для проблемной кожи

SC5994/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Насадка для проблемной кожи Насадка для проблемной кожи Насадка для проблемной кожи
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    VisaPure Насадка для проблемной кожи

    SC5994/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Насадка для проблемной кожи

    Насадка для проблемной кожи сокращает образование жирного блеска и удаляет омертвевшие клетки, которые могут закупоривать поры. Сочетание длинных и мягких щетинок обеспечивает бережное очищение чувствительной, проблемной кожи. Узнать обо всех преимуществах

    VisaPure Насадка для проблемной кожи

    Насадка для проблемной кожи

    Насадка для проблемной кожи сокращает образование жирного блеска и удаляет омертвевшие клетки, которые могут закупоривать поры. Сочетание длинных и мягких щетинок обеспечивает бережное очищение чувствительной, проблемной кожи. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для проблемной кожи

    Насадка для проблемной кожи сокращает образование жирного блеска и удаляет омертвевшие клетки, которые могут закупоривать поры. Сочетание длинных и мягких щетинок обеспечивает бережное очищение чувствительной, проблемной кожи. Узнать обо всех преимуществах

    VisaPure Насадка для проблемной кожи

    Насадка для проблемной кожи

    Насадка для проблемной кожи сокращает образование жирного блеска и удаляет омертвевшие клетки, которые могут закупоривать поры. Сочетание длинных и мягких щетинок обеспечивает бережное очищение чувствительной, проблемной кожи. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для проблемной кожи

    • Для проблемной кожи
    • Для ежедневного использования
    • Заменяйте каждые 3 месяца
    • Легкость замены
    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

    Насадка для проблемного типа кожи

    Эффективное и бережное очищение проблемной кожи. Насадка удаляет отмершие клетки и излишний себум лучше, чем при очищении вручную, действуя очень деликатно и бережно. Благодаря двойной полировке кончиков тонких и длинных щетинок снижается трение и обеспечивается более бережное воздействие на кожу. Самое бережное и эффективное решение для чистой и здоровой кожи. Разработано совместно с дерматологами.

    Разработано в сотрудничестве с дерматологами

    В разработке насадки участвовали ведущие дерматологи, что гарантирует ее гигиеничность и безопасность для проблемной кожи.

    Уникальная структура щетинок для очищения лица

    Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.

    Съемная насадка; легко устанавливать и снимать

    Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.

    Заменяйте каждые 3 месяца

    Для наилучших результатов заменяйте насадку каждые 3 месяца. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с устройства.

    Технические характеристики

    • Совместимость

      Использование со всеми моделями VisaPure
      Да

    • Преимущества

      Тип кожи
      Для жирной и проблемной кожи
      Отшелушивание
      Удаляет отмершие клетки кожи

    • Удобство использования

      Легко чистится
      Да
      Водонепроницаемые
      Можно использовать в душе
      Использование с очищающим средством
      Да
      Замена
      Удобная съемная насадка
      Рекомендации по замене
      Каждые 3 месяца

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

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