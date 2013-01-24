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Насадка для глубокого очищения пор
Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек благодаря ультратонким щетинкам, размер которых меньше размера пор. Узнать обо всех преимуществах
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Насадка для глубокого очищения пор
Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек благодаря ультратонким щетинкам, размер которых меньше размера пор. Узнать обо всех преимуществах
Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.
Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.
Насадка для глубокого очищения пор помогает сократить количество черных точек и предотвратить расширение пор. Она состоит из уникальных щетинок разной толщины: тонкие щетинки хорошо очищают поры, а более толстые помогают удалить загрязнения. Предотвращает расширение пор и делает их менее заметными (9 из 10 женщин заметили результат).*
Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.
Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.
Для наилучших результатов заменяйте насадку каждые 3 месяца. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с устройства.
Совместимость
Преимущества
Удобство использования
Обслуживание