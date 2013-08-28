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  • Насадка для глубокого очищения пор Насадка для глубокого очищения пор Насадка для глубокого очищения пор

    VisaPure Насадка для глубокого очищения пор

    SC5996/00

    Насадка для глубокого очищения пор

    Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек благодаря ультратонким щетинкам, размер которых меньше размера пор.

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    Насадка для глубокого очищения пор

    Для чистой и гладкой кожи

    • Глубокое очищение пор
    • Для ежедневного использования
    • Заменяйте каждые 3 месяца
    • Легкость замены
    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

    Насадка для глубокого очищения пор, подходит для всех типов кожи

    Насадка для глубокого очищения пор помогает сократить количество черных точек и предотвратить расширение пор. Она состоит из уникальных щетинок разной толщины: тонкие щетинки хорошо очищают поры, а более толстые помогают удалить загрязнения. Предотвращает расширение пор и делает их менее заметными (9 из 10 женщин заметили результат).*

    Уникальная структура щетинок для очищения лица

    Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.

    Съемная насадка; легко устанавливать и снимать

    Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.

    Заменяйте каждые 3 месяца

    Для наилучших результатов заменяйте насадку каждые 3 месяца. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с устройства.

    • Преимущества

      Тип кожи
      Для всех типов кожи с расширенными порами

    • Совместимость

      Использование со всеми моделями VisaPure
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

    • Удобство использования

      Замена
      Удобная съемная насадка
      Рекомендации по замене
      Каждые 3 месяца
      Водонепроницаемые
      Можно использовать в душе
      Легко чистится
      Да
      Использование с очищающим средством
      Да

    Badge-D2C

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    • На основании тестирования насадки для глубокого очищения пор в Корее (2014 г.)
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