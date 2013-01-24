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Philips Avent ISIS

Силиконовая диафрагма для молокоотсоса

SCF158
Avent
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Avent
  • Для создания вакуума в молокоотсосе. Для создания вакуума в молокоотсосе. Для создания вакуума в молокоотсосе.
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    Philips Avent ISIS Силиконовая диафрагма для молокоотсоса

    SCF158
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для создания вакуума в молокоотсосе.

    Эта силиконовая диафрагма создает вакуум в электронном молокоотсосе.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent ISIS Силиконовая диафрагма для молокоотсоса

    Для создания вакуума в молокоотсосе.

    Эта силиконовая диафрагма создает вакуум в электронном молокоотсосе.

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Для создания вакуума в молокоотсосе.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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