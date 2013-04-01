Ключевые слова для поиска

  • Мобильное решение для стерилизации Мобильное решение для стерилизации Мобильное решение для стерилизации

    Philips Avent Пакеты для стерилизации в микроволновой печи

    SCF297/05

    Мобильное решение для стерилизации

    Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Пакеты для стерилизации в микроволновой печи

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Мобильное решение для стерилизации

    Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте

    • Идеально для стерилизации в поездках
    • Уничтожает 99,9 % вредных микробов
    • Легко использовать
    • 5 пакетов рассчитаны на 100 циклов
    Стерилизация паром в микроволновой печи: результат всего за 90 секунд

    Стерилизация паром в микроволновой печи: результат всего за 90 секунд

    Каждый многоразовый пакет стерилизует бутылочки, молокоотсосы и другие детские изделия в микроволновой печи всего за 90 секунд*

    Уничтожает 99,9%** микробов

    Уничтожает 99,9%** микробов

    Доказано, что каждый пакет для стерилизации паром в СВЧ-печи уничтожает 99,9%** микробов и бактерий.

    Используйте поле для пометок, чтобы следить за количеством применений

    Используйте поле для пометок, чтобы следить за количеством применений

    На каждый пакет нанесено поле для пометок. Ставьте галочку в поле после каждого использования, чтобы легко отслеживать количество применений.

    Безопасная область для удобного извлечения из микроволновой печи

    Безопасная область для удобного извлечения из микроволновой печи

    На каждом пакете есть безопасная область. Это выделенная зона, за которую его можно легко поднять и извлечь из микроволновой печи.

    Одна упаковка обеспечивает до 100 циклов стерилизации в микроволновой печи

    Одна упаковка обеспечивает до 100 циклов стерилизации в микроволновой печи

    Каждая упаковка пакетов для стерилизации в микроволновой печи содержит пять пакетов, каждый из которых может использоваться до 20 раз. Это означает, что с помощью всего одной упаковки вы сможете простерилизовать бутылочки, молокоотсосы и другие аксессуары до 100 раз.

    • Вес и габариты

      Объем пакета
      Стерилизация одновременно до трех бутылочек или одного молокоотсоса
      Размеры F-box
      215 x 125  миллиметра
      Размеры пакета
      278 мм x 210 мм

    • Страна изготовления

      Сделано в
      Китай

    • Материал

      Материал пакета
      infoPET12, CPP60

    • В комплект входят:

      Пакет для стерилизации в микроволновой печи
      5 пакетов

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    • Характеристики упаковки

      Бумажная упаковка**
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • При мощности микроволновой печи > 1100 Вт
    • *Золотистый стафилококк, сальмонелла энтерика, листерия моноцитогенес и кишечная палочка. Результаты тестирования предоставлены независимой лабораторией.
    • **Во время переходного периода вы можете получить продукт как в старой, так и в новой бумажной упаковке

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.