Одна упаковка обеспечивает до 100 циклов стерилизации в микроволновой печи

Каждая упаковка пакетов для стерилизации в микроволновой печи содержит пять пакетов, каждый из которых может использоваться до 20 раз. Это означает, что с помощью всего одной упаковки вы сможете простерилизовать бутылочки, молокоотсосы и другие аксессуары до 100 раз.