$
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Пакеты для стерилизации в микроволновой печи

SCF297/05
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Мобильное решение для стерилизации Мобильное решение для стерилизации Мобильное решение для стерилизации
    -{discount-value}

    Philips Avent Пакеты для стерилизации в микроволновой печи

    SCF297/05
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Мобильное решение для стерилизации

    Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Пакеты для стерилизации в микроволновой печи

    Мобильное решение для стерилизации

    Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Мобильное решение для стерилизации

    Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Пакеты для стерилизации в микроволновой печи

    Мобильное решение для стерилизации

    Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Стерилизаторы для детских бутылочек

      Мобильное решение для стерилизации

      Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте

      • Идеально для стерилизации в поездках
      • Уничтожает 99,9 % вредных микробов
      • Легко использовать
      • 5 пакетов рассчитаны на 100 циклов
      Стерилизация паром в микроволновой печи: результат всего за 90 секунд

      Стерилизация паром в микроволновой печи: результат всего за 90 секунд

      Каждый многоразовый пакет стерилизует бутылочки, молокоотсосы и другие детские изделия в микроволновой печи всего за 90 секунд*

      Используйте поле для пометок, чтобы следить за количеством применений

      Используйте поле для пометок, чтобы следить за количеством применений

      На каждый пакет нанесено поле для пометок. Ставьте галочку в поле после каждого использования, чтобы легко отслеживать количество применений.

      Безопасная область для удобного извлечения из микроволновой печи

      Безопасная область для удобного извлечения из микроволновой печи

      На каждом пакете есть безопасная область. Это выделенная зона, за которую его можно легко поднять и извлечь из микроволновой печи.

      Одна упаковка обеспечивает до 100 циклов стерилизации в микроволновой печи

      Одна упаковка обеспечивает до 100 циклов стерилизации в микроволновой печи

      Каждая упаковка пакетов для стерилизации в микроволновой печи содержит пять пакетов, каждый из которых может использоваться до 20 раз. Это означает, что с помощью всего одной упаковки вы сможете простерилизовать бутылочки, молокоотсосы и другие аксессуары до 100 раз.

      Уничтожает 99,9%** микробов

      Доказано, что каждый пакет для стерилизации паром в СВЧ-печи уничтожает 99,9%** микробов и бактерий.

      • Этапы взросления

        Сделано в
        Китае
        Этап
        0–6 месяцев

      • Вес и габариты

        Объем пакета
        Стерилизация одновременно до трех бутылочек или одного молокоотсоса
        Размеры F-box
        215 x 125 mm
        Размеры пакета
        278 мм x 210 мм

      • Материал

        Материал пакета
        infoPET12, CPP60

      • В комплект входят:

        Пакет для стерилизации в микроволновой печи
        5 пакетов

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • При мощности микроволновой печи > 1100 Вт
            • *Кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк агалактия, кронобактер Cronobacter sakazakii, сальмонелла энтерика, листерия моноцитогенес. Результаты тестирования предоставлены независимой лабораторией.

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            You are about to visit the Philips USA website.

            Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.