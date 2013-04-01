SCF297/05
Мобильное решение для стерилизации
Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Каждый многоразовый пакет стерилизует бутылочки, молокоотсосы и другие детские изделия в микроволновой печи всего за 90 секунд*
Доказано, что каждый пакет для стерилизации паром в СВЧ-печи уничтожает 99,9%** микробов и бактерий.
На каждый пакет нанесено поле для пометок. Ставьте галочку в поле после каждого использования, чтобы легко отслеживать количество применений.
На каждом пакете есть безопасная область. Это выделенная зона, за которую его можно легко поднять и извлечь из микроволновой печи.
Каждая упаковка пакетов для стерилизации в микроволновой печи содержит пять пакетов, каждый из которых может использоваться до 20 раз. Это означает, что с помощью всего одной упаковки вы сможете простерилизовать бутылочки, молокоотсосы и другие аксессуары до 100 раз.
Вес и габариты
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
Этапы взросления
Характеристики упаковки
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