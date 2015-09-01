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    Бритвенные головки

    SH70/50

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    Ваша бритва снова как новая

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Больше не продается
    • Купите SH71
    Сменные головки для бритв Series 7000

    Сменные головки для бритв Series 7000

    Сменные бритвенные головки SH70 совместимы с бритвами Series 7000 (S7xxx) и бритвой Star Wars SW7700.

    Лезвия GentleTrack обеспечивают гладкое и бережное бритье

    Лезвия GentleTrack обеспечивают гладкое и бережное бритье

    Новые лезвия аккуратно срезают волоски в наиболее оптимальном направлении, сокращая риск раздражения, вызываемого выдергиванием волосков.

    Бритва Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

    Бритва Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

    Встроенная система двойных лезвий нашей электробритвы приподнимает волоски и сбривает их максимально близко к поверхности кожи — чистое и комфортное бритье.

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

    Удобная замена бритвенных головок

    Удобная замена бритвенных головок

    1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

    Ваша бритва снова как новая

    Ваша бритва снова как новая

    Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

    • Бритвенные головки

      Количество бритвенных головок в наборе
      3
      Улучшенные бритвенные головки
      Модель SH70 была заменена на SH71

    • Очистка

      Использование
      Используйте чистящий спрей HQ110
    Badge-D2C

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    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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