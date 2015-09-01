Сменные бритвенные головки SH70 совместимы с бритвами Series 7000 (S7xxx) и бритвой Star Wars SW7700.
Новые лезвия аккуратно срезают волоски в наиболее оптимальном направлении, сокращая риск раздражения, вызываемого выдергиванием волосков.
Встроенная система двойных лезвий нашей электробритвы приподнимает волоски и сбривает их максимально близко к поверхности кожи — чистое и комфортное бритье.
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.
Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.
Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.
Бритвенные головки
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