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Shaver series 7000

Бритвенные головки

SH70/50
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    Shaver series 7000 Бритвенные головки

    SH70/50
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    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

      Ваша бритва снова как новая

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Лезвия GentlePresicion
      • Для моделей серии S7000 (S7xxx)
      • Для бритв Star Wars SW77xx
      Сменные головки для бритв Series 7000

      Сменные головки для бритв Series 7000

      Сменные бритвенные головки SH70 совместимы с бритвами Series 7000 (S7xxx) и бритвой Star Wars SW7700.

      Лезвия GentleTrack обеспечивают гладкое и бережное бритье

      Лезвия GentleTrack обеспечивают гладкое и бережное бритье

      Новые лезвия аккуратно срезают волоски в наиболее оптимальном направлении, сокращая риск раздражения, вызываемого выдергиванием волосков.

      Бритва Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

      Бритва Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

      Встроенная система двойных лезвий нашей электробритвы приподнимает волоски и сбривает их максимально близко к поверхности кожи — чистое и комфортное бритье.

      Замените бритвенные головки всего за два шага

      Замените бритвенные головки всего за два шага

      Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

      Удобная замена бритвенных головок

      Удобная замена бритвенных головок

      1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.

      Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

      Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

      Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

      Ваша бритва снова как новая

      Ваша бритва снова как новая

      Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        Shaver series 7000 (S7xxx)
        Количество бритвенных головок в наборе
        3

      • Очистка

        Использование
        Используйте чистящий спрей HQ110

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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