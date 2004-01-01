Сохранение "сырых" ультразвуковых данных помогает сократить количество повторных исследований

Данная система сохраняет исходные данные, позволяя корректировать все параметры сканирования в отдельных изображениях, видеороликах или сохраненных данных в двумерном и допплеровском режимах. Изображения можно заново настраивать во время или после исследования, чтобы лучше увидеть детали. Это может сократить время исследования и необходимость в повторных исследованиях.