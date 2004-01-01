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Технология датчиков PureWave улучшает качество визуализации
Благодаря этой технологии изображения обладают впечатляющей детализацией и повышенной однородностью. Также эта технология способствует улучшению разрешения изображений и подавления артефактов при сохранении отличной проникающей способности.
Технология датчиков PureWave улучшает качество визуализации
Благодаря этой технологии изображения обладают впечатляющей детализацией и повышенной однородностью. Также эта технология способствует улучшению разрешения изображений и подавления артефактов при сохранении отличной проникающей способности.
Технология датчиков PureWave улучшает качество визуализации
Благодаря этой технологии изображения обладают впечатляющей детализацией и повышенной однородностью. Также эта технология способствует улучшению разрешения изображений и подавления артефактов при сохранении отличной проникающей способности.
Технология iSCAN
Технология iSCAN для быстрого улучшения изображений
Технология интеллектуальной оптимизации iSCAN позволяет быстро улучшить работу в двумерных и допплеровских режимах нажатием одной кнопки . Она предлагает автоматическую корректировку масштаба и базовой линии, помогая сократить время сканирования.
Технология iSCAN для быстрого улучшения изображений
Технология интеллектуальной оптимизации iSCAN позволяет быстро улучшить работу в двумерных и допплеровских режимах нажатием одной кнопки . Она предлагает автоматическую корректировку масштаба и базовой линии, помогая сократить время сканирования.
Технология iSCAN для быстрого улучшения изображений
Технология интеллектуальной оптимизации iSCAN позволяет быстро улучшить работу в двумерных и допплеровских режимах нажатием одной кнопки . Она предлагает автоматическую корректировку масштаба и базовой линии, помогая сократить время сканирования.
Удалённая работа
Работа в удаленных лечебных учреждениях
Благодаря удобному чемодану эту систему можно легко доставлять в удаленные лечебные учреждения. Это идеально подойдет для удалённой работы.
Работа в удаленных лечебных учреждениях
Благодаря удобному чемодану эту систему можно легко доставлять в удаленные лечебные учреждения. Это идеально подойдет для удалённой работы.
Работа в удаленных лечебных учреждениях
Благодаря удобному чемодану эту систему можно легко доставлять в удаленные лечебные учреждения. Это идеально подойдет для удалённой работы.
Процесс производства восстановленного оборудования
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Пакет количественного анализа QLAB
Программный пакет количественного анализа QLAB расширяет возможности диагностики
Анатомию и функцию сердца можно оценивать во время и после исследований, используя количественный анализ механики сердца и деформации, параметры области интереса и оценку толщины комплекса интима-медиа.
Программный пакет количественного анализа QLAB расширяет возможности диагностики
Анатомию и функцию сердца можно оценивать во время и после исследований, используя количественный анализ механики сердца и деформации, параметры области интереса и оценку толщины комплекса интима-медиа.
Программный пакет количественного анализа QLAB расширяет возможности диагностики
Анатомию и функцию сердца можно оценивать во время и после исследований, используя количественный анализ механики сердца и деформации, параметры области интереса и оценку толщины комплекса интима-медиа.
"Сырые" ультразвуковые данные
Сохранение "сырых" ультразвуковых данных помогает сократить количество повторных исследований
Данная система сохраняет исходные данные, позволяя корректировать все параметры сканирования в отдельных изображениях, видеороликах или сохраненных данных в двумерном и допплеровском режимах. Изображения можно заново настраивать во время или после исследования, чтобы лучше увидеть детали. Это может сократить время исследования и необходимость в повторных исследованиях.
Сохранение "сырых" ультразвуковых данных помогает сократить количество повторных исследований
Данная система сохраняет исходные данные, позволяя корректировать все параметры сканирования в отдельных изображениях, видеороликах или сохраненных данных в двумерном и допплеровском режимах. Изображения можно заново настраивать во время или после исследования, чтобы лучше увидеть детали. Это может сократить время исследования и необходимость в повторных исследованиях.
Сохранение "сырых" ультразвуковых данных помогает сократить количество повторных исследований
Данная система сохраняет исходные данные, позволяя корректировать все параметры сканирования в отдельных изображениях, видеороликах или сохраненных данных в двумерном и допплеровском режимах. Изображения можно заново настраивать во время или после исследования, чтобы лучше увидеть детали. Это может сократить время исследования и необходимость в повторных исследованиях.
Программа, отмеченная наградами
Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Технология визуализации SonoCT
Технология визуализации SonoCT повышает качество изображений
Эта передовая технология позволяет получать до девяти изображений под разными углами обзора и объединять их в реальном времени в единое четкое изображение высокого разрешения. Она обеспечивает превосходную дифференциацию тканей и подавляет практически все артефакты.
Технология визуализации SonoCT повышает качество изображений
Эта передовая технология позволяет получать до девяти изображений под разными углами обзора и объединять их в реальном времени в единое четкое изображение высокого разрешения. Она обеспечивает превосходную дифференциацию тканей и подавляет практически все артефакты.
Технология визуализации SonoCT повышает качество изображений
Эта передовая технология позволяет получать до девяти изображений под разными углами обзора и объединять их в реальном времени в единое четкое изображение высокого разрешения. Она обеспечивает превосходную дифференциацию тканей и подавляет практически все артефакты.
Протоколы SmartExam
Протоколы SmartExam сокращают время исследования на величину до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые настраиваемые инструкции, помогающие при выполнении всего исследования для любого пациента. Экранное меню направляет действия врача, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает отчет об исследовании.
Протоколы SmartExam сокращают время исследования на величину до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые настраиваемые инструкции, помогающие при выполнении всего исследования для любого пациента. Экранное меню направляет действия врача, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает отчет об исследовании.
Протоколы SmartExam сокращают время исследования на величину до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые настраиваемые инструкции, помогающие при выполнении всего исследования для любого пациента. Экранное меню направляет действия врача, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает отчет об исследовании.
Адаптивный алгоритм обработки изображений XRES
Адаптивный алгоритм обработки изображений XRES подавляет артефакты
Улучшение четкости изображений в реальном времени помогает подавлять артефакты, размытость и помехи в изображениях. Эта технология улучшает отображение контуров и позволяет создавать высококачественные изображения для характеризации тканей.
Адаптивный алгоритм обработки изображений XRES подавляет артефакты
Улучшение четкости изображений в реальном времени помогает подавлять артефакты, размытость и помехи в изображениях. Эта технология улучшает отображение контуров и позволяет создавать высококачественные изображения для характеризации тканей.
Адаптивный алгоритм обработки изображений XRES подавляет артефакты
Улучшение четкости изображений в реальном времени помогает подавлять артефакты, размытость и помехи в изображениях. Эта технология улучшает отображение контуров и позволяет создавать высококачественные изображения для характеризации тканей.
Технология датчиков PureWave
Технология iSCAN
Удалённая работа
Процесс производства восстановленного оборудования
Технология датчиков PureWave улучшает качество визуализации
Благодаря этой технологии изображения обладают впечатляющей детализацией и повышенной однородностью. Также эта технология способствует улучшению разрешения изображений и подавления артефактов при сохранении отличной проникающей способности.
Технология датчиков PureWave улучшает качество визуализации
Благодаря этой технологии изображения обладают впечатляющей детализацией и повышенной однородностью. Также эта технология способствует улучшению разрешения изображений и подавления артефактов при сохранении отличной проникающей способности.
Технология датчиков PureWave улучшает качество визуализации
Благодаря этой технологии изображения обладают впечатляющей детализацией и повышенной однородностью. Также эта технология способствует улучшению разрешения изображений и подавления артефактов при сохранении отличной проникающей способности.
Технология iSCAN
Технология iSCAN для быстрого улучшения изображений
Технология интеллектуальной оптимизации iSCAN позволяет быстро улучшить работу в двумерных и допплеровских режимах нажатием одной кнопки . Она предлагает автоматическую корректировку масштаба и базовой линии, помогая сократить время сканирования.
Технология iSCAN для быстрого улучшения изображений
Технология интеллектуальной оптимизации iSCAN позволяет быстро улучшить работу в двумерных и допплеровских режимах нажатием одной кнопки . Она предлагает автоматическую корректировку масштаба и базовой линии, помогая сократить время сканирования.
Технология iSCAN для быстрого улучшения изображений
Технология интеллектуальной оптимизации iSCAN позволяет быстро улучшить работу в двумерных и допплеровских режимах нажатием одной кнопки . Она предлагает автоматическую корректировку масштаба и базовой линии, помогая сократить время сканирования.
Удалённая работа
Работа в удаленных лечебных учреждениях
Благодаря удобному чемодану эту систему можно легко доставлять в удаленные лечебные учреждения. Это идеально подойдет для удалённой работы.
Работа в удаленных лечебных учреждениях
Благодаря удобному чемодану эту систему можно легко доставлять в удаленные лечебные учреждения. Это идеально подойдет для удалённой работы.
Работа в удаленных лечебных учреждениях
Благодаря удобному чемодану эту систему можно легко доставлять в удаленные лечебные учреждения. Это идеально подойдет для удалённой работы.
Процесс производства восстановленного оборудования
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Пакет количественного анализа QLAB
Программный пакет количественного анализа QLAB расширяет возможности диагностики
Анатомию и функцию сердца можно оценивать во время и после исследований, используя количественный анализ механики сердца и деформации, параметры области интереса и оценку толщины комплекса интима-медиа.
Программный пакет количественного анализа QLAB расширяет возможности диагностики
Анатомию и функцию сердца можно оценивать во время и после исследований, используя количественный анализ механики сердца и деформации, параметры области интереса и оценку толщины комплекса интима-медиа.
Программный пакет количественного анализа QLAB расширяет возможности диагностики
Анатомию и функцию сердца можно оценивать во время и после исследований, используя количественный анализ механики сердца и деформации, параметры области интереса и оценку толщины комплекса интима-медиа.
"Сырые" ультразвуковые данные
Сохранение "сырых" ультразвуковых данных помогает сократить количество повторных исследований
Данная система сохраняет исходные данные, позволяя корректировать все параметры сканирования в отдельных изображениях, видеороликах или сохраненных данных в двумерном и допплеровском режимах. Изображения можно заново настраивать во время или после исследования, чтобы лучше увидеть детали. Это может сократить время исследования и необходимость в повторных исследованиях.
Сохранение "сырых" ультразвуковых данных помогает сократить количество повторных исследований
Данная система сохраняет исходные данные, позволяя корректировать все параметры сканирования в отдельных изображениях, видеороликах или сохраненных данных в двумерном и допплеровском режимах. Изображения можно заново настраивать во время или после исследования, чтобы лучше увидеть детали. Это может сократить время исследования и необходимость в повторных исследованиях.
Сохранение "сырых" ультразвуковых данных помогает сократить количество повторных исследований
Данная система сохраняет исходные данные, позволяя корректировать все параметры сканирования в отдельных изображениях, видеороликах или сохраненных данных в двумерном и допплеровском режимах. Изображения можно заново настраивать во время или после исследования, чтобы лучше увидеть детали. Это может сократить время исследования и необходимость в повторных исследованиях.
Программа, отмеченная наградами
Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Технология визуализации SonoCT
Технология визуализации SonoCT повышает качество изображений
Эта передовая технология позволяет получать до девяти изображений под разными углами обзора и объединять их в реальном времени в единое четкое изображение высокого разрешения. Она обеспечивает превосходную дифференциацию тканей и подавляет практически все артефакты.
Технология визуализации SonoCT повышает качество изображений
Эта передовая технология позволяет получать до девяти изображений под разными углами обзора и объединять их в реальном времени в единое четкое изображение высокого разрешения. Она обеспечивает превосходную дифференциацию тканей и подавляет практически все артефакты.
Технология визуализации SonoCT повышает качество изображений
Эта передовая технология позволяет получать до девяти изображений под разными углами обзора и объединять их в реальном времени в единое четкое изображение высокого разрешения. Она обеспечивает превосходную дифференциацию тканей и подавляет практически все артефакты.
Протоколы SmartExam
Протоколы SmartExam сокращают время исследования на величину до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые настраиваемые инструкции, помогающие при выполнении всего исследования для любого пациента. Экранное меню направляет действия врача, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает отчет об исследовании.
Протоколы SmartExam сокращают время исследования на величину до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые настраиваемые инструкции, помогающие при выполнении всего исследования для любого пациента. Экранное меню направляет действия врача, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает отчет об исследовании.
Протоколы SmartExam сокращают время исследования на величину до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые настраиваемые инструкции, помогающие при выполнении всего исследования для любого пациента. Экранное меню направляет действия врача, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает отчет об исследовании.
Адаптивный алгоритм обработки изображений XRES
Адаптивный алгоритм обработки изображений XRES подавляет артефакты
Улучшение четкости изображений в реальном времени помогает подавлять артефакты, размытость и помехи в изображениях. Эта технология улучшает отображение контуров и позволяет создавать высококачественные изображения для характеризации тканей.
Адаптивный алгоритм обработки изображений XRES подавляет артефакты
Улучшение четкости изображений в реальном времени помогает подавлять артефакты, размытость и помехи в изображениях. Эта технология улучшает отображение контуров и позволяет создавать высококачественные изображения для характеризации тканей.
Адаптивный алгоритм обработки изображений XRES подавляет артефакты
Улучшение четкости изображений в реальном времени помогает подавлять артефакты, размытость и помехи в изображениях. Эта технология улучшает отображение контуров и позволяет создавать высококачественные изображения для характеризации тканей.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03999 Система ультразвуковая диагностическая СX50 с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.