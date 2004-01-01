Удивительная мобильность позволяет выполнять исследования в любом месте медицинского учреждения - там, где удобно врачу и пациенту

EPIQ является одной из самых легких ультразвуковых систем в своем классе; ее легко перемещать как по ковровому покрытию, так и по кафельному. Переведите систему в спящий режим, переместите ее в нужное положение и запустите за считанные секунды. Монитор складывается для уменьшения общей высоты системы при транспортировке, а встроенные крючки для кабелей и лоток для принадлежностей идеально подходят для мобильных исследований.