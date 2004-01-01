Система Epiq 7 отличается бескомпромиссным уровнем клинической эффективности, позволяющим решать сложные задачи в современной акушерской, гинекологической, кардиологической и общей практике визуализации.
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Технология xMATRIX для передовых ультразвуковых датчиков
Ни одно другое ультразвуковое решение премиум-класса не может работать с датчиками xMATRIX, комплексным набором самых инновационных ультразвуковых датчиков в мире. Технология xMATRIX обеспечивает работу во всех режимах для одного датчика одним нажатием кнопки: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, доплер, ЦДК и CPA.
Технология xMATRIX для передовых ультразвуковых датчиков
Ни одно другое ультразвуковое решение премиум-класса не может работать с датчиками xMATRIX, комплексным набором самых инновационных ультразвуковых датчиков в мире. Технология xMATRIX обеспечивает работу во всех режимах для одного датчика одним нажатием кнопки: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, доплер, ЦДК и CPA.
Технология xMATRIX для передовых ультразвуковых датчиков
Ни одно другое ультразвуковое решение премиум-класса не может работать с датчиками xMATRIX, комплексным набором самых инновационных ультразвуковых датчиков в мире. Технология xMATRIX обеспечивает работу во всех режимах для одного датчика одним нажатием кнопки: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, доплер, ЦДК и CPA.
Превосходная визуализация в течение всех триместров беременности
Превосходная визуализация в течение всех триместров беременности
Комплект современных датчиков EPIQ 7 соответствует требованиям к выполнению самых сложных гинекологических обследований и к проведению исследований с 1-го по 3-й триместры беременности.
Превосходная визуализация в течение всех триместров беременности
Комплект современных датчиков EPIQ 7 соответствует требованиям к выполнению самых сложных гинекологических обследований и к проведению исследований с 1-го по 3-й триместры беременности.
Превосходная визуализация в течение всех триместров беременности
Комплект современных датчиков EPIQ 7 соответствует требованиям к выполнению самых сложных гинекологических обследований и к проведению исследований с 1-го по 3-й триместры беременности.
PureWave
Технология визуализации PureWave для выполнения технически сложных исследований
Клинически доказано, что эксклюзивная технология кристаллов Philips PureWave улучшает степень проникновения при исследовании пациентов, визуализация которых сопряжена с некоторыми трудностями. Чистые и однородные кристаллы PureWave на 85% более эффективны по сравнению со стандартными материалами, что позволяет добиться исключительной производительности. Эта технология обеспечивает улучшенное проникновение и высокое разрешение.
Технология визуализации PureWave для выполнения технически сложных исследований
Клинически доказано, что эксклюзивная технология кристаллов Philips PureWave улучшает степень проникновения при исследовании пациентов, визуализация которых сопряжена с некоторыми трудностями. Чистые и однородные кристаллы PureWave на 85% более эффективны по сравнению со стандартными материалами, что позволяет добиться исключительной производительности. Эта технология обеспечивает улучшенное проникновение и высокое разрешение.
Технология визуализации PureWave для выполнения технически сложных исследований
Клинически доказано, что эксклюзивная технология кристаллов Philips PureWave улучшает степень проникновения при исследовании пациентов, визуализация которых сопряжена с некоторыми трудностями. Чистые и однородные кристаллы PureWave на 85% более эффективны по сравнению со стандартными материалами, что позволяет добиться исключительной производительности. Эта технология обеспечивает улучшенное проникновение и высокое разрешение.
Объединение изображений транскраниальной доплерографии (TCD)
Объединение изображений транскраниальной доплерографии (TCD) позволяет сочетать изображения, полученные разными методами
Объединение транскраниальных изображений позволяет сочетать изображения, полученные разными методами, с ультразвуковым изображением в режиме реального времени, помогая получать уверенные ответы в такой области применения, как лечение инсультов, и потенциально уменьшая зависимость от повторных КТ- или МР-исследований при стандартном последующем наблюдении.
Объединение изображений транскраниальной доплерографии (TCD) позволяет сочетать изображения, полученные разными методами
Объединение транскраниальных изображений позволяет сочетать изображения, полученные разными методами, с ультразвуковым изображением в режиме реального времени, помогая получать уверенные ответы в такой области применения, как лечение инсультов, и потенциально уменьшая зависимость от повторных КТ- или МР-исследований при стандартном последующем наблюдении.
Объединение изображений транскраниальной доплерографии (TCD) позволяет сочетать изображения, полученные разными методами
Объединение транскраниальных изображений позволяет сочетать изображения, полученные разными методами, с ультразвуковым изображением в режиме реального времени, помогая получать уверенные ответы в такой области применения, как лечение инсультов, и потенциально уменьшая зависимость от повторных КТ- или МР-исследований при стандартном последующем наблюдении.
Технология визуализации nSIGHT
Технология визуализации nSIGHT — это совершенно новый подход к ультразвуковым исследованиям
Запатентованная компанией Philips архитектура системы визуализации nSIGHT представляет собой современный подход к формированию ультразвуковых изображений. В отличие от стандартных систем, формирующих изображение построчно, nSIGHT создает изображения с оптимальным разрешением на уровне пикселов. Технология визуализации nSIGHT поддерживает использование функции прецизионного формирования луча, а также мощную массово-параллельную обработку данных. Эта нестандартная архитектура захватывает огромное количество акустических данных, а затем в режиме реального времени реконструирует оптимально сфокусированные лучи, создавая высокоточное разрешение для каждого пиксела изображения.
Технология визуализации nSIGHT — это совершенно новый подход к ультразвуковым исследованиям
Запатентованная компанией Philips архитектура системы визуализации nSIGHT представляет собой современный подход к формированию ультразвуковых изображений. В отличие от стандартных систем, формирующих изображение построчно, nSIGHT создает изображения с оптимальным разрешением на уровне пикселов. Технология визуализации nSIGHT поддерживает использование функции прецизионного формирования луча, а также мощную массово-параллельную обработку данных. Эта нестандартная архитектура захватывает огромное количество акустических данных, а затем в режиме реального времени реконструирует оптимально сфокусированные лучи, создавая высокоточное разрешение для каждого пиксела изображения.
Технология визуализации nSIGHT — это совершенно новый подход к ультразвуковым исследованиям
Запатентованная компанией Philips архитектура системы визуализации nSIGHT представляет собой современный подход к формированию ультразвуковых изображений. В отличие от стандартных систем, формирующих изображение построчно, nSIGHT создает изображения с оптимальным разрешением на уровне пикселов. Технология визуализации nSIGHT поддерживает использование функции прецизионного формирования луча, а также мощную массово-параллельную обработку данных. Эта нестандартная архитектура захватывает огромное количество акустических данных, а затем в режиме реального времени реконструирует оптимально сфокусированные лучи, создавая высокоточное разрешение для каждого пиксела изображения.
MicroCPA
Функция MicroCPA для исключительного качества визуализации мелких сосудов
Получение информации о кровотоке в мелких сосудистых структурах с небольшим кровотоком традиционно считается сложной задачей. Благодаря функции MicroCPA в системе EPIQ визуализация капиллярного кровообращения с низкой скоростью кровотока выполняется быстро и просто, обеспечивая более точную диагностику при оценке перфузии органов и сети небольших сосудов.
Функция MicroCPA для исключительного качества визуализации мелких сосудов
Получение информации о кровотоке в мелких сосудистых структурах с небольшим кровотоком традиционно считается сложной задачей. Благодаря функции MicroCPA в системе EPIQ визуализация капиллярного кровообращения с низкой скоростью кровотока выполняется быстро и просто, обеспечивая более точную диагностику при оценке перфузии органов и сети небольших сосудов.
Функция MicroCPA для исключительного качества визуализации мелких сосудов
Получение информации о кровотоке в мелких сосудистых структурах с небольшим кровотоком традиционно считается сложной задачей. Благодаря функции MicroCPA в системе EPIQ визуализация капиллярного кровообращения с низкой скоростью кровотока выполняется быстро и просто, обеспечивая более точную диагностику при оценке перфузии органов и сети небольших сосудов.
Усовершенствованный уровень удобства для работы пользователя
Усовершенствованный уровень удобства для работы пользователя
С системой EPIQ 7 компания Philips представила современный уровень удобства использования ультразвукового оборудования премиум-класса. Простота использования, усовершенствованный рабочий процесс, эргономичность и мобильность сочетаются воедино в данной системе. Мы произвели революцию в способе взаимодействия с ультразвуковой системой с разных точек зрения и сделали ее интуитивно понятной и очень тихой.
Усовершенствованный уровень удобства для работы пользователя
С системой EPIQ 7 компания Philips представила современный уровень удобства использования ультразвукового оборудования премиум-класса. Простота использования, усовершенствованный рабочий процесс, эргономичность и мобильность сочетаются воедино в данной системе. Мы произвели революцию в способе взаимодействия с ультразвуковой системой с разных точек зрения и сделали ее интуитивно понятной и очень тихой.
Усовершенствованный уровень удобства для работы пользователя
С системой EPIQ 7 компания Philips представила современный уровень удобства использования ультразвукового оборудования премиум-класса. Простота использования, усовершенствованный рабочий процесс, эргономичность и мобильность сочетаются воедино в данной системе. Мы произвели революцию в способе взаимодействия с ультразвуковой системой с разных точек зрения и сделали ее интуитивно понятной и очень тихой.
iSCAN
Технология iSCAN для автоматической оптимизации изображений
Технология iSCAN в реальном времени (функция AutoSCAN) обеспечивает автоматическую оптимизацию усиления и TCG для непрерывного получения изображений высокого качества.
Технология iSCAN для автоматической оптимизации изображений
Технология iSCAN в реальном времени (функция AutoSCAN) обеспечивает автоматическую оптимизацию усиления и TCG для непрерывного получения изображений высокого качества.
Технология iSCAN для автоматической оптимизации изображений
Технология iSCAN в реальном времени (функция AutoSCAN) обеспечивает автоматическую оптимизацию усиления и TCG для непрерывного получения изображений высокого качества.
Непревзойденная эргономичность
Непревзойденная эргономичность для уменьшения хронических травм
Панель управления и монитор системы EPIQ с увеличенной зоной работы можно регулировать для удобства оператора в любом положении (сидя или стоя). Большой широкоэкранный монитор (21 дюйм) облегчает просмотр практически в любых условиях. Система EPIQ имеет четыре разъема датчиков с подсветкой для облегчения выбора датчика во время исследования.
Непревзойденная эргономичность для уменьшения хронических травм
Панель управления и монитор системы EPIQ с увеличенной зоной работы можно регулировать для удобства оператора в любом положении (сидя или стоя). Большой широкоэкранный монитор (21 дюйм) облегчает просмотр практически в любых условиях. Система EPIQ имеет четыре разъема датчиков с подсветкой для облегчения выбора датчика во время исследования.
Непревзойденная эргономичность для уменьшения хронических травм
Панель управления и монитор системы EPIQ с увеличенной зоной работы можно регулировать для удобства оператора в любом положении (сидя или стоя). Большой широкоэкранный монитор (21 дюйм) облегчает просмотр практически в любых условиях. Система EPIQ имеет четыре разъема датчиков с подсветкой для облегчения выбора датчика во время исследования.
Сенсорный интерфейс планшетного типа
Сенсорный интерфейс планшетного типа для более удобной навигации
Быстрая навигация по функциям системы благодаря сенсорному интерфейсу планшетного типа сокращает время исследования на 40% и уменьшает количество необходимых шагов для его выполнения на 15%.
Сенсорный интерфейс планшетного типа для более удобной навигации
Быстрая навигация по функциям системы благодаря сенсорному интерфейсу планшетного типа сокращает время исследования на 40% и уменьшает количество необходимых шагов для его выполнения на 15%.
Сенсорный интерфейс планшетного типа для более удобной навигации
Быстрая навигация по функциям системы благодаря сенсорному интерфейсу планшетного типа сокращает время исследования на 40% и уменьшает количество необходимых шагов для его выполнения на 15%.
Удивительная мобильность
Удивительная мобильность позволяет выполнять исследования в любом месте медицинского учреждения - там, где удобно врачу и пациенту
EPIQ является одной из самых легких ультразвуковых систем в своем классе; ее легко перемещать как по ковровому покрытию, так и по кафельному. Переведите систему в спящий режим, переместите ее в нужное положение и запустите за считанные секунды. Монитор складывается для уменьшения общей высоты системы при транспортировке, а встроенные крючки для кабелей и лоток для принадлежностей идеально подходят для мобильных исследований.
Удивительная мобильность позволяет выполнять исследования в любом месте медицинского учреждения - там, где удобно врачу и пациенту
EPIQ является одной из самых легких ультразвуковых систем в своем классе; ее легко перемещать как по ковровому покрытию, так и по кафельному. Переведите систему в спящий режим, переместите ее в нужное положение и запустите за считанные секунды. Монитор складывается для уменьшения общей высоты системы при транспортировке, а встроенные крючки для кабелей и лоток для принадлежностей идеально подходят для мобильных исследований.
Удивительная мобильность позволяет выполнять исследования в любом месте медицинского учреждения - там, где удобно врачу и пациенту
EPIQ является одной из самых легких ультразвуковых систем в своем классе; ее легко перемещать как по ковровому покрытию, так и по кафельному. Переведите систему в спящий режим, переместите ее в нужное положение и запустите за считанные секунды. Монитор складывается для уменьшения общей высоты системы при транспортировке, а встроенные крючки для кабелей и лоток для принадлежностей идеально подходят для мобильных исследований.
Решение DICOM для мультимодальной работы
Интегрированное решение DICOM мультимодальной работы для простоты просмотра
Просматривайте DICOM-изображения, полученные в процессе КТ, радионуклидной диагностики, МРТ, маммографии и УЗИ, на системе EPIQ. Легко сравнивайте завершенные и текущие исследования без использования внешнего считывающего устройства, а также просматривайте изображения, полученные различными методами, в режиме реального времени. Сохраняйте снимки экрана в процессе параллельного сравнения изображений для их дальнейшего добавления к документам исследования.
Интегрированное решение DICOM мультимодальной работы для простоты просмотра
Просматривайте DICOM-изображения, полученные в процессе КТ, радионуклидной диагностики, МРТ, маммографии и УЗИ, на системе EPIQ. Легко сравнивайте завершенные и текущие исследования без использования внешнего считывающего устройства, а также просматривайте изображения, полученные различными методами, в режиме реального времени. Сохраняйте снимки экрана в процессе параллельного сравнения изображений для их дальнейшего добавления к документам исследования.
Интегрированное решение DICOM мультимодальной работы для простоты просмотра
Просматривайте DICOM-изображения, полученные в процессе КТ, радионуклидной диагностики, МРТ, маммографии и УЗИ, на системе EPIQ. Легко сравнивайте завершенные и текущие исследования без использования внешнего считывающего устройства, а также просматривайте изображения, полученные различными методами, в режиме реального времени. Сохраняйте снимки экрана в процессе параллельного сравнения изображений для их дальнейшего добавления к документам исследования.
Атмосфера библиотечной тишины
Тишина для исследований в кабинетах небольшой площади
Система EPIQ 7 отличается практически полной бесшумностью в процессе эксплуатации. Согласно данным испытаний на уровень шума, система EPIQ 7 работает на уровне 37–41 дБ, что эквивалентно уровню шума в библиотеке. Это создает необходимые условия для использования системы в кабинетах для исследований небольшой площади.
Тишина для исследований в кабинетах небольшой площади
Система EPIQ 7 отличается практически полной бесшумностью в процессе эксплуатации. Согласно данным испытаний на уровень шума, система EPIQ 7 работает на уровне 37–41 дБ, что эквивалентно уровню шума в библиотеке. Это создает необходимые условия для использования системы в кабинетах для исследований небольшой площади.
Тишина для исследований в кабинетах небольшой площади
Система EPIQ 7 отличается практически полной бесшумностью в процессе эксплуатации. Согласно данным испытаний на уровень шума, система EPIQ 7 работает на уровне 37–41 дБ, что эквивалентно уровню шума в библиотеке. Это создает необходимые условия для использования системы в кабинетах для исследований небольшой площади.
EPIQ Evolution 2.0
EPIQ Evolution 2.0
Эта серьезная модернизация реализует мощь нашей архитектуры визуализации nSIGHT, обеспечивая улучшенное качество изображения для всего набора датчиков и широкого спектра исследований.
EPIQ Evolution 2.0
Эта серьезная модернизация реализует мощь нашей архитектуры визуализации nSIGHT, обеспечивая улучшенное качество изображения для всего набора датчиков и широкого спектра исследований.
EPIQ Evolution 2.0
Эта серьезная модернизация реализует мощь нашей архитектуры визуализации nSIGHT, обеспечивая улучшенное качество изображения для всего набора датчиков и широкого спектра исследований.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
xMATRIX
Превосходная визуализация в течение всех триместров беременности
PureWave
Объединение изображений транскраниальной доплерографии (TCD)
Технология xMATRIX для передовых ультразвуковых датчиков
Ни одно другое ультразвуковое решение премиум-класса не может работать с датчиками xMATRIX, комплексным набором самых инновационных ультразвуковых датчиков в мире. Технология xMATRIX обеспечивает работу во всех режимах для одного датчика одним нажатием кнопки: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, доплер, ЦДК и CPA.
Технология xMATRIX для передовых ультразвуковых датчиков
Ни одно другое ультразвуковое решение премиум-класса не может работать с датчиками xMATRIX, комплексным набором самых инновационных ультразвуковых датчиков в мире. Технология xMATRIX обеспечивает работу во всех режимах для одного датчика одним нажатием кнопки: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, доплер, ЦДК и CPA.
Технология xMATRIX для передовых ультразвуковых датчиков
Ни одно другое ультразвуковое решение премиум-класса не может работать с датчиками xMATRIX, комплексным набором самых инновационных ультразвуковых датчиков в мире. Технология xMATRIX обеспечивает работу во всех режимах для одного датчика одним нажатием кнопки: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, доплер, ЦДК и CPA.
Превосходная визуализация в течение всех триместров беременности
Превосходная визуализация в течение всех триместров беременности
Комплект современных датчиков EPIQ 7 соответствует требованиям к выполнению самых сложных гинекологических обследований и к проведению исследований с 1-го по 3-й триместры беременности.
Превосходная визуализация в течение всех триместров беременности
Комплект современных датчиков EPIQ 7 соответствует требованиям к выполнению самых сложных гинекологических обследований и к проведению исследований с 1-го по 3-й триместры беременности.
Превосходная визуализация в течение всех триместров беременности
Комплект современных датчиков EPIQ 7 соответствует требованиям к выполнению самых сложных гинекологических обследований и к проведению исследований с 1-го по 3-й триместры беременности.
PureWave
Технология визуализации PureWave для выполнения технически сложных исследований
Клинически доказано, что эксклюзивная технология кристаллов Philips PureWave улучшает степень проникновения при исследовании пациентов, визуализация которых сопряжена с некоторыми трудностями. Чистые и однородные кристаллы PureWave на 85% более эффективны по сравнению со стандартными материалами, что позволяет добиться исключительной производительности. Эта технология обеспечивает улучшенное проникновение и высокое разрешение.
Технология визуализации PureWave для выполнения технически сложных исследований
Клинически доказано, что эксклюзивная технология кристаллов Philips PureWave улучшает степень проникновения при исследовании пациентов, визуализация которых сопряжена с некоторыми трудностями. Чистые и однородные кристаллы PureWave на 85% более эффективны по сравнению со стандартными материалами, что позволяет добиться исключительной производительности. Эта технология обеспечивает улучшенное проникновение и высокое разрешение.
Технология визуализации PureWave для выполнения технически сложных исследований
Клинически доказано, что эксклюзивная технология кристаллов Philips PureWave улучшает степень проникновения при исследовании пациентов, визуализация которых сопряжена с некоторыми трудностями. Чистые и однородные кристаллы PureWave на 85% более эффективны по сравнению со стандартными материалами, что позволяет добиться исключительной производительности. Эта технология обеспечивает улучшенное проникновение и высокое разрешение.
Объединение изображений транскраниальной доплерографии (TCD)
Объединение изображений транскраниальной доплерографии (TCD) позволяет сочетать изображения, полученные разными методами
Объединение транскраниальных изображений позволяет сочетать изображения, полученные разными методами, с ультразвуковым изображением в режиме реального времени, помогая получать уверенные ответы в такой области применения, как лечение инсультов, и потенциально уменьшая зависимость от повторных КТ- или МР-исследований при стандартном последующем наблюдении.
Объединение изображений транскраниальной доплерографии (TCD) позволяет сочетать изображения, полученные разными методами
Объединение транскраниальных изображений позволяет сочетать изображения, полученные разными методами, с ультразвуковым изображением в режиме реального времени, помогая получать уверенные ответы в такой области применения, как лечение инсультов, и потенциально уменьшая зависимость от повторных КТ- или МР-исследований при стандартном последующем наблюдении.
Объединение изображений транскраниальной доплерографии (TCD) позволяет сочетать изображения, полученные разными методами
Объединение транскраниальных изображений позволяет сочетать изображения, полученные разными методами, с ультразвуковым изображением в режиме реального времени, помогая получать уверенные ответы в такой области применения, как лечение инсультов, и потенциально уменьшая зависимость от повторных КТ- или МР-исследований при стандартном последующем наблюдении.
Технология визуализации nSIGHT
Технология визуализации nSIGHT — это совершенно новый подход к ультразвуковым исследованиям
Запатентованная компанией Philips архитектура системы визуализации nSIGHT представляет собой современный подход к формированию ультразвуковых изображений. В отличие от стандартных систем, формирующих изображение построчно, nSIGHT создает изображения с оптимальным разрешением на уровне пикселов. Технология визуализации nSIGHT поддерживает использование функции прецизионного формирования луча, а также мощную массово-параллельную обработку данных. Эта нестандартная архитектура захватывает огромное количество акустических данных, а затем в режиме реального времени реконструирует оптимально сфокусированные лучи, создавая высокоточное разрешение для каждого пиксела изображения.
Технология визуализации nSIGHT — это совершенно новый подход к ультразвуковым исследованиям
Запатентованная компанией Philips архитектура системы визуализации nSIGHT представляет собой современный подход к формированию ультразвуковых изображений. В отличие от стандартных систем, формирующих изображение построчно, nSIGHT создает изображения с оптимальным разрешением на уровне пикселов. Технология визуализации nSIGHT поддерживает использование функции прецизионного формирования луча, а также мощную массово-параллельную обработку данных. Эта нестандартная архитектура захватывает огромное количество акустических данных, а затем в режиме реального времени реконструирует оптимально сфокусированные лучи, создавая высокоточное разрешение для каждого пиксела изображения.
Технология визуализации nSIGHT — это совершенно новый подход к ультразвуковым исследованиям
Запатентованная компанией Philips архитектура системы визуализации nSIGHT представляет собой современный подход к формированию ультразвуковых изображений. В отличие от стандартных систем, формирующих изображение построчно, nSIGHT создает изображения с оптимальным разрешением на уровне пикселов. Технология визуализации nSIGHT поддерживает использование функции прецизионного формирования луча, а также мощную массово-параллельную обработку данных. Эта нестандартная архитектура захватывает огромное количество акустических данных, а затем в режиме реального времени реконструирует оптимально сфокусированные лучи, создавая высокоточное разрешение для каждого пиксела изображения.
MicroCPA
Функция MicroCPA для исключительного качества визуализации мелких сосудов
Получение информации о кровотоке в мелких сосудистых структурах с небольшим кровотоком традиционно считается сложной задачей. Благодаря функции MicroCPA в системе EPIQ визуализация капиллярного кровообращения с низкой скоростью кровотока выполняется быстро и просто, обеспечивая более точную диагностику при оценке перфузии органов и сети небольших сосудов.
Функция MicroCPA для исключительного качества визуализации мелких сосудов
Получение информации о кровотоке в мелких сосудистых структурах с небольшим кровотоком традиционно считается сложной задачей. Благодаря функции MicroCPA в системе EPIQ визуализация капиллярного кровообращения с низкой скоростью кровотока выполняется быстро и просто, обеспечивая более точную диагностику при оценке перфузии органов и сети небольших сосудов.
Функция MicroCPA для исключительного качества визуализации мелких сосудов
Получение информации о кровотоке в мелких сосудистых структурах с небольшим кровотоком традиционно считается сложной задачей. Благодаря функции MicroCPA в системе EPIQ визуализация капиллярного кровообращения с низкой скоростью кровотока выполняется быстро и просто, обеспечивая более точную диагностику при оценке перфузии органов и сети небольших сосудов.
Усовершенствованный уровень удобства для работы пользователя
Усовершенствованный уровень удобства для работы пользователя
С системой EPIQ 7 компания Philips представила современный уровень удобства использования ультразвукового оборудования премиум-класса. Простота использования, усовершенствованный рабочий процесс, эргономичность и мобильность сочетаются воедино в данной системе. Мы произвели революцию в способе взаимодействия с ультразвуковой системой с разных точек зрения и сделали ее интуитивно понятной и очень тихой.
Усовершенствованный уровень удобства для работы пользователя
С системой EPIQ 7 компания Philips представила современный уровень удобства использования ультразвукового оборудования премиум-класса. Простота использования, усовершенствованный рабочий процесс, эргономичность и мобильность сочетаются воедино в данной системе. Мы произвели революцию в способе взаимодействия с ультразвуковой системой с разных точек зрения и сделали ее интуитивно понятной и очень тихой.
Усовершенствованный уровень удобства для работы пользователя
С системой EPIQ 7 компания Philips представила современный уровень удобства использования ультразвукового оборудования премиум-класса. Простота использования, усовершенствованный рабочий процесс, эргономичность и мобильность сочетаются воедино в данной системе. Мы произвели революцию в способе взаимодействия с ультразвуковой системой с разных точек зрения и сделали ее интуитивно понятной и очень тихой.
iSCAN
Технология iSCAN для автоматической оптимизации изображений
Технология iSCAN в реальном времени (функция AutoSCAN) обеспечивает автоматическую оптимизацию усиления и TCG для непрерывного получения изображений высокого качества.
Технология iSCAN для автоматической оптимизации изображений
Технология iSCAN в реальном времени (функция AutoSCAN) обеспечивает автоматическую оптимизацию усиления и TCG для непрерывного получения изображений высокого качества.
Технология iSCAN для автоматической оптимизации изображений
Технология iSCAN в реальном времени (функция AutoSCAN) обеспечивает автоматическую оптимизацию усиления и TCG для непрерывного получения изображений высокого качества.
Непревзойденная эргономичность
Непревзойденная эргономичность для уменьшения хронических травм
Панель управления и монитор системы EPIQ с увеличенной зоной работы можно регулировать для удобства оператора в любом положении (сидя или стоя). Большой широкоэкранный монитор (21 дюйм) облегчает просмотр практически в любых условиях. Система EPIQ имеет четыре разъема датчиков с подсветкой для облегчения выбора датчика во время исследования.
Непревзойденная эргономичность для уменьшения хронических травм
Панель управления и монитор системы EPIQ с увеличенной зоной работы можно регулировать для удобства оператора в любом положении (сидя или стоя). Большой широкоэкранный монитор (21 дюйм) облегчает просмотр практически в любых условиях. Система EPIQ имеет четыре разъема датчиков с подсветкой для облегчения выбора датчика во время исследования.
Непревзойденная эргономичность для уменьшения хронических травм
Панель управления и монитор системы EPIQ с увеличенной зоной работы можно регулировать для удобства оператора в любом положении (сидя или стоя). Большой широкоэкранный монитор (21 дюйм) облегчает просмотр практически в любых условиях. Система EPIQ имеет четыре разъема датчиков с подсветкой для облегчения выбора датчика во время исследования.
Сенсорный интерфейс планшетного типа
Сенсорный интерфейс планшетного типа для более удобной навигации
Быстрая навигация по функциям системы благодаря сенсорному интерфейсу планшетного типа сокращает время исследования на 40% и уменьшает количество необходимых шагов для его выполнения на 15%.
Сенсорный интерфейс планшетного типа для более удобной навигации
Быстрая навигация по функциям системы благодаря сенсорному интерфейсу планшетного типа сокращает время исследования на 40% и уменьшает количество необходимых шагов для его выполнения на 15%.
Сенсорный интерфейс планшетного типа для более удобной навигации
Быстрая навигация по функциям системы благодаря сенсорному интерфейсу планшетного типа сокращает время исследования на 40% и уменьшает количество необходимых шагов для его выполнения на 15%.
Удивительная мобильность
Удивительная мобильность позволяет выполнять исследования в любом месте медицинского учреждения - там, где удобно врачу и пациенту
EPIQ является одной из самых легких ультразвуковых систем в своем классе; ее легко перемещать как по ковровому покрытию, так и по кафельному. Переведите систему в спящий режим, переместите ее в нужное положение и запустите за считанные секунды. Монитор складывается для уменьшения общей высоты системы при транспортировке, а встроенные крючки для кабелей и лоток для принадлежностей идеально подходят для мобильных исследований.
Удивительная мобильность позволяет выполнять исследования в любом месте медицинского учреждения - там, где удобно врачу и пациенту
EPIQ является одной из самых легких ультразвуковых систем в своем классе; ее легко перемещать как по ковровому покрытию, так и по кафельному. Переведите систему в спящий режим, переместите ее в нужное положение и запустите за считанные секунды. Монитор складывается для уменьшения общей высоты системы при транспортировке, а встроенные крючки для кабелей и лоток для принадлежностей идеально подходят для мобильных исследований.
Удивительная мобильность позволяет выполнять исследования в любом месте медицинского учреждения - там, где удобно врачу и пациенту
EPIQ является одной из самых легких ультразвуковых систем в своем классе; ее легко перемещать как по ковровому покрытию, так и по кафельному. Переведите систему в спящий режим, переместите ее в нужное положение и запустите за считанные секунды. Монитор складывается для уменьшения общей высоты системы при транспортировке, а встроенные крючки для кабелей и лоток для принадлежностей идеально подходят для мобильных исследований.
Решение DICOM для мультимодальной работы
Интегрированное решение DICOM мультимодальной работы для простоты просмотра
Просматривайте DICOM-изображения, полученные в процессе КТ, радионуклидной диагностики, МРТ, маммографии и УЗИ, на системе EPIQ. Легко сравнивайте завершенные и текущие исследования без использования внешнего считывающего устройства, а также просматривайте изображения, полученные различными методами, в режиме реального времени. Сохраняйте снимки экрана в процессе параллельного сравнения изображений для их дальнейшего добавления к документам исследования.
Интегрированное решение DICOM мультимодальной работы для простоты просмотра
Просматривайте DICOM-изображения, полученные в процессе КТ, радионуклидной диагностики, МРТ, маммографии и УЗИ, на системе EPIQ. Легко сравнивайте завершенные и текущие исследования без использования внешнего считывающего устройства, а также просматривайте изображения, полученные различными методами, в режиме реального времени. Сохраняйте снимки экрана в процессе параллельного сравнения изображений для их дальнейшего добавления к документам исследования.
Интегрированное решение DICOM мультимодальной работы для простоты просмотра
Просматривайте DICOM-изображения, полученные в процессе КТ, радионуклидной диагностики, МРТ, маммографии и УЗИ, на системе EPIQ. Легко сравнивайте завершенные и текущие исследования без использования внешнего считывающего устройства, а также просматривайте изображения, полученные различными методами, в режиме реального времени. Сохраняйте снимки экрана в процессе параллельного сравнения изображений для их дальнейшего добавления к документам исследования.
Атмосфера библиотечной тишины
Тишина для исследований в кабинетах небольшой площади
Система EPIQ 7 отличается практически полной бесшумностью в процессе эксплуатации. Согласно данным испытаний на уровень шума, система EPIQ 7 работает на уровне 37–41 дБ, что эквивалентно уровню шума в библиотеке. Это создает необходимые условия для использования системы в кабинетах для исследований небольшой площади.
Тишина для исследований в кабинетах небольшой площади
Система EPIQ 7 отличается практически полной бесшумностью в процессе эксплуатации. Согласно данным испытаний на уровень шума, система EPIQ 7 работает на уровне 37–41 дБ, что эквивалентно уровню шума в библиотеке. Это создает необходимые условия для использования системы в кабинетах для исследований небольшой площади.
Тишина для исследований в кабинетах небольшой площади
Система EPIQ 7 отличается практически полной бесшумностью в процессе эксплуатации. Согласно данным испытаний на уровень шума, система EPIQ 7 работает на уровне 37–41 дБ, что эквивалентно уровню шума в библиотеке. Это создает необходимые условия для использования системы в кабинетах для исследований небольшой площади.
EPIQ Evolution 2.0
EPIQ Evolution 2.0
Эта серьезная модернизация реализует мощь нашей архитектуры визуализации nSIGHT, обеспечивая улучшенное качество изображения для всего набора датчиков и широкого спектра исследований.
EPIQ Evolution 2.0
Эта серьезная модернизация реализует мощь нашей архитектуры визуализации nSIGHT, обеспечивая улучшенное качество изображения для всего набора датчиков и широкого спектра исследований.
EPIQ Evolution 2.0
Эта серьезная модернизация реализует мощь нашей архитектуры визуализации nSIGHT, обеспечивая улучшенное качество изображения для всего набора датчиков и широкого спектра исследований.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
Процесс восстановления обеспечивает состояние изделия «как новое»
Каждая система Diamond Select восстановлена на заводе и может настраиваться пользователем с использованием последних совместимых обновлений программного обеспечения. Для поддержания высоких стандартов, заданных Philips, и соответствующих самым жестким требованиям пользователей к эксплуатационным характеристикам, все системы Diamond Select подвергаются тщательному восстановлению.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.