Ключевые слова для поиска
Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MP5 дает практичную информацию о ваших пациентах. Он обеспечивает мощность и функциональность мониторинга IntelliVue в прочном компактном корпусе для различных условий оказания помощи.
Тел.: 8-800-200-0881
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
Отправить запрос
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Заявка на сервис
Интуитивный сенсорный экран упрощает использование
Встроенные измерения снижают время настройки
Работа в проводной и беспроводной сети обеспечивает поток данных
Динамическая область волн автоматически настраивает размер волн
Горизонтальные тренды предоставляют контекст
Дополнительный дисплей высокого разрешения улучшает просмотр
Система оценки для раннего предупреждения IntelliVue Гардиан на мониторе выборочной проверки
Гибкие возможности подключения MX40 с радиосвязью ближнего действия
для выявления изменений в значениях сегмента ST
Протокол Наблюдения для упрощения помощи на основе доказательной медицины
Отправить запрос
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю