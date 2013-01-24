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IntelliVue Портативный монитор пациента

IntelliVue MP5

Портативный монитор пациента

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Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MP5 дает практичную информацию о ваших пациентах. Он обеспечивает мощность и функциональность мониторинга IntelliVue в прочном компактном корпусе для различных условий оказания помощи.

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Особенности
Интуитивный сенсорный экран

Интуитивный сенсорный экран упрощает использование

Интерфейс пользователя разработан для улучшения видимости данных пациента, что делает его легким в использовании, и совместим со стандартным программным обеспечением, помогая вам фокусироваться на пациенте, а не на мониторе.
Встроенные измерения

Встроенные измерения снижают время настройки

Необходимые базовые изменения заранее внесены в систему, поэтому настройки пользователем для обычного применения не требуется. Они включают ЭКГ, SpO₂, неинвазивное АД, выбор до двух показателей инвазивного давления и температуры, выбор мониторинга CO₂/газа и совместимость с анестезиологическими модулями мониторинга.
Работа в проводной и беспроводной сети

Работа в проводной и беспроводной сети обеспечивает поток данных

Мониторы подключаются к клинической сети IntelliVue, что может расширить госпитальную сеть. Вы можете руководить помощью пациенту с уверенностью в том, что данные будут передаваться быстро.
Динамическая область волн

Динамическая область волн автоматически настраивает размер волн

Размер волн изменяется автоматически в зависимости от количества настроенных волн.
Горизонтальные тренды

Горизонтальные тренды предоставляют контекст

Горизонтально разделенный экран показывает горизонтальные тренды измерений в соответствии с волнами измерений в реальном времени, что позволяет выявлять отклонения с первого взгляда.
Дополнительный дисплей высокого разрешения

Дополнительный дисплей высокого разрешения улучшает просмотр

Подключите монитор к большому дисплею с дополнительным программным обеспечением IntelliVue XDS. Данный прикроватный дисплей высокого разрешения позволяет вам видеть важную информацию пациента на расстоянии. Дистанционное управление XDS позволяет работать с комфортом.
Оценка раннего предупреждения IntelliVue Гардиан

Система оценки для раннего предупреждения IntelliVue Гардиан на мониторе выборочной проверки

Помогает клиницистам легко распознавать слабо выраженные признаки ухудшения состояния пациента. Оценка раннего предупреждения предназначена для облегчения быстрого вмешательства для улучшения помощи пациенту.
Гибкие возможности подключения

Гибкие возможности подключения MX40 с радиосвязью ближнего действия

Подключение к IntelliVue MX40 посредством радиосвязи ближнего действия для дополнительных параметров жизненно важных функций и непрерывного мониторинга с гибкостью для поддержки пациентов при экстренных состояниях.
Карта ST

для выявления изменений в значениях сегмента ST

Данная функция объединяет значения ST и тренды, полученные в вертикальных (отведения от конечностей) и горизонтальных (отведения от грудной клетки) плоскостях в интегрированный понятный вид.Отображение графической информации с помощью карты ST облегчает распознавание изменений сегмента ST и их локализацию в сердце.
Протокол Наблюдения

Протокол Наблюдения для упрощения помощи на основе доказательной медицины

Упрощение помощи при сепсисе за счет непрерывной сверки данных мониторинга с критериями протокола, чтобы помочь получить информацию тогда, когда она нужна больше всего. При соответствии критериям сепсиса, Протокол Наблюдения подсказывает клиницистам о необходимости проведения дополнительных анализов, обследований или других вмешательств, предусмотренных протоколом. Протокол наблюдения также ведет журнал, который можно распечатать для документации и улучшения качества обследования.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю