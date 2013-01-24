Полезный сок с мякотью или без
Полезный сок с мякотью или без
Шнековые соковыжималки Philips:
максимум сока с мякотью, разнообразие фруктов и овощей, быстрая очистка!
Благодаря нескольким скоростям для обработки твердых и мягких ингредиентов наши блендеры готовят более полезные смузи с однородной консистенцией.
Режим измельчения льда доступен не для всех моделей. Проверяйте характеристики продуктов.
Идеально подходит для колки льда и измельчения орехов благодаря мощному электродвигателю и качественному ножевому блоку.