Мои любимые напитки:

Освежающий прозрачный смузи

Сок без мякоти или с небольшим количеством мякоти

Густой смузи с однородной консистенцией

Сок с мякотью, миндальное молоко 

Густой и сытный смузи

Смузи и коктейли

Мне нравятся:

Смузи из фруктов и овощей

Твердые фрукты и овощи

Смузи из фруктов, овощей и листовой зелени с большим количеством витаминов

Мягкие фрукты и овощи, зелень и орехи 

Результат: Центробежная соковыжималка

с центрифугой

Соковыжималки с центрифугой Philips Avance Collection

 

Полезный сок с мякотью или без

Показать все продукты

Дополнительная информация

Результат: шнековая соковыжималка

Шнековая соковыжималка

Шнековая соковыжималка
Philips Avance Collection

 

Шнековые соковыжималки Philips:
максимум сока с мякотью, разнообразие фруктов и овощей, быстрая очистка!

Показать все продукты

Дополнительная информация

Мне нравятся:

Смузи из фруктов и овощей

Фрукты и овощи

Смузи из фруктов, овощей и листовой зелени с большим количеством витаминов

Фрукты, овощи и листовая зелень с большим количеством витаминов

Фрукты и овощи, орехи и лед

Фрукты и овощи, орехи и лед

Экстракция максимального количества питательных веществ — это:

Очень важно

Важно

Не имеет особого значения

Результат: блендер

Блендеры

Блендеры Philips Avance

Благодаря нескольким скоростям для обработки твердых и мягких ингредиентов наши блендеры готовят более полезные смузи с однородной консистенцией.

Режим измельчения льда доступен не для всех моделей. Проверяйте характеристики продуктов.
Блендер Innergizer

Блендеры Philips Viva

Идеально подходит для колки льда и измельчения орехов благодаря мощному электродвигателю и качественному ножевому блоку.

Показать все продукты

Дополнительная информация

Результат: блендер

Блендер

Коллекция Philips Avance

Блендер

 

Благодаря нескольким скоростям для обработки твердых и мягких ингредиентов наши блендеры готовят более полезные смузи с однородной консистенцией.

Режим измельчения льда доступен не для всех моделей. Проверяйте характеристики продуктов.

Показать изделия

Дополнительная информация

Результат: высокоскоростной блендер Innergizer

Высокоскоростной блендер Innergizer

Коллекция Philips Avance

Высокоскоростной блендер Innergizer

 

Идеально подходит для колки льда и измельчения орехов благодаря мощному электродвигателю и качественному ножевому блоку.

Показать изделия