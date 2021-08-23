Аксессуары для пылесосов и швабр ( 203) Результатов на стр.
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FC8046/03
6 мешков + 2 губчатых фильтра 1 микрофильтр AFS 1 фильтр для защиты мотора Подходит для ia FC8334...49
HR6938/10
6 мешков 1 микрофильтр AFS 1 фильтр для защиты мотора Подходит для ia HR8700...99
HR6995/01
6 мешков 1 микрофильтр AFS 1 фильтр для защиты мотора Подходит для ia HR6325...39
HR6947/01
4 мешка 1 микрофильтр AFS 1 фильтр для защиты мотора Подходит для ia HR6815...49
FC8023/03
3 мешка для сбора пыли Универсальный стандарт Поглощает запах
FC8023/04
4 мешка для сбора пыли Универсальный стандарт Поглощает запах Идеально для владельцев животных
FC8021/01
4 мешка для сбора пыли Универсальный стандарт
FC8021/03
4 мешка для сбора пыли Универсальный стандарт Срок службы выше на 50 % На 15 % вместительней
FC8027/01
3 мешка для сбора пыли Универсальный стандарт Срок службы выше на 80 % Объем 5 л XXL
FC8022/04
4 мешка для сбора пыли Универсальный стандарт Антиаллергенная фильтрация Недавно просмотренные продукты
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