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  • S-bag® Anti-Odour S-bag® Anti-Odour S-bag® Anti-Odour

    s-bag Мешки для пылесосов

    FC8023/04

    S-bag® Anti-Odour

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.

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    s-bag Мешки для пылесосов

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    S-bag® Anti-Odour

    Поглощение запахов: идеально для владельцев животных

    • 4 мешка для сбора пыли
    • Универсальный стандарт
    • Поглощает запах
    • Идеально для владельцев животных
    Универсальный стандарт — простой выбор

    Универсальный стандарт — простой выбор

    Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

    Поглощает и нейтрализует неприятные запахи

    Поглощает и нейтрализует неприятные запахи

    В отличие от обычных мешков для сбора пыли, S-bag® Anti-Odour изготовлены из прочного синтетического материала и пропитаны специальным воском, благодаря чему эффективно поглощают неприятные запахи и не допускают их повторного проникновения в воздух. Мешок для сбора пыли идеально подходит для владельцев домашних животных.

    Фильтрует 99 % мелкой пыли

    Фильтрует 99 % мелкой пыли

    Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.

    Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

    Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

    Мешок S-bag® Anti-Odour выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.

    Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

    Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

    Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.

    • Характеристики аксессуаров

      Количество мешков для сбора пыли
      4

    • Подходит для

      Jewel
      FC9050 - FC9079
      Performer
      • FC8680 - FC8682
      • FC9150 - FC9179
      Серия 5000, PerformerActive
      • FC8563
      • FC8574 – FC8579
      • FC8584–FC8589
      Серия 3000, Performer Compact
      • FC8366–FC8367
      • FC8370 – FC8379
      • FC8383–FC8389
      Performer Expert
      FC8720 – FC8728
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921–FC8925
      • FC8941–FC8957
      Серия 2000, PowerGo
      • FC8240 – FC8246
      • FC8293 – FC8296
      • FC8250
      • FC8253
      • FC8289
      PowerLife
      • FC8320 - FC8329
      • FC8450 - FC8459
      Серия 7000, Performer Silent
      • FC8741
      • FC8743
      • FC8745
      • FC8779–FC8786
      HomeRun
      • XU3100
      • XU3110
    Badge-D2C

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