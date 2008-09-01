FC8023/04
S-bag® Anti-Odour
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.Узнать обо всех преимуществах
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Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
В отличие от обычных мешков для сбора пыли, S-bag® Anti-Odour изготовлены из прочного синтетического материала и пропитаны специальным воском, благодаря чему эффективно поглощают неприятные запахи и не допускают их повторного проникновения в воздух. Мешок для сбора пыли идеально подходит для владельцев домашних животных.
Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.
Мешок S-bag® Anti-Odour выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.
Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.
Характеристики аксессуаров
Подходит для
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