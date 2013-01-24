Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

одноразовый мешок для сбора пыли

HR6947/01
Общая оценка / 5
  • Оригинальный мешок для сбора пыли Philips Оригинальный мешок для сбора пыли Philips Оригинальный мешок для сбора пыли Philips
    -{discount-value}

    одноразовый мешок для сбора пыли

    HR6947/01
    Общая оценка / 5

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для пылесосов от Philips отличаются большей вместимостью и долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    одноразовый мешок для сбора пыли

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для пылесосов от Philips отличаются большей вместимостью и долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для пылесосов от Philips отличаются большей вместимостью и долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    одноразовый мешок для сбора пыли

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для пылесосов от Philips отличаются большей вместимостью и долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все vacuum-cleaner-bags

      Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

      Мешки для пылесосов Athena

      • 4 мешка
      • 1 микрофильтр AFS
      • 1 фильтр для защиты мотора
      • Подходит для ia HR6815...49

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Одноразовые мешки для сбора пыли для
        HR6815 - HR6849
        Количество микрофильтров AFS
        1
        Количество мешков для сбора пыли
        4
        Количество моторных фильтров
        1

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии