HR6947/01
Оригинальный мешок для сбора пыли Philips
Оригинальные двухслойные мешки для пылесосов от Philips отличаются большей вместимостью и долгим сроком службы.Узнать обо всех преимуществах
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Характеристики аксессуаров
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