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  • Оригинальный мешок для сбора пыли Philips Оригинальный мешок для сбора пыли Philips Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    одноразовый мешок для сбора пыли

    HR6947/01

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для пылесосов от Philips отличаются большей вместимостью и долгим сроком службы.

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    одноразовый мешок для сбора пыли

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    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Мешки для пылесосов Athena

    • 4 мешка
    • 1 микрофильтр AFS
    • 1 фильтр для защиты мотора
    • Подходит для ia HR6815...49

    • Характеристики аксессуаров

      Количество мешков для сбора пыли
      4
      Количество фильтров для защиты мотора
      1
      Количество микрофильтров AFS
      1
      Одноразовые мешки для сбора пыли для
      HR6815 - HR6849
    Badge-D2C

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