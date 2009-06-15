Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.
Улучшенная фильтрация: идеально для людей, страдающих от аллергии
4 мешка для сбора пыли
Универсальный стандарт
Антиаллергенная фильтрация
Универсальный стандарт — простой выбор
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
Антиаллергенный эффект: идеально для людей, страдающих от астмы и аллергии
Антиаллергенный мешок S-bag® обеспечивает тщательную фильтрацию и удерживает пыльцу, частицы пыли, пылевых клещей, клещевые и кошачьи аллергены размером в 1 микрон. Такая высокая степень фильтрации обеспечивает снижение уровня аллергенов в доме и является эффективным решением для людей, страдающих от астмы и аллергии.
Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции
Антиаллергенный мешок S-bag® выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.
Гигиеничная система закрытия для простого извлечения
Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.