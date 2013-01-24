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Антиаллергенный мешок S-bag®
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
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Антиаллергенный мешок S-bag®
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
Антиаллергенный мешок S-bag® обеспечивает тщательную фильтрацию и удерживает пыльцу, частицы пыли, пылевых клещей, клещевые и кошачьи аллергены размером в 1 микрон. Такая высокая степень фильтрации обеспечивает снижение уровня аллергенов в доме и является эффективным решением для людей, страдающих от астмы и аллергии.
Антиаллергенный мешок S-bag® выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.
Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.
Характеристики аксессуаров
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