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  • s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance

    s-bag Классические удлиненные (4 шт.)

    FC8021/03

    s-bag® Classic Long Performance

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.

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    s-bag Классические удлиненные (4 шт.)

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    s-bag® Classic Long Performance

    Дольше использование, лучше фильтрация

    • 4 мешка для сбора пыли
    • Универсальный стандарт
    • Срок службы выше на 50 %
    • На 15 % вместительней
    Универсальный стандарт — простой выбор

    Универсальный стандарт — простой выбор

    Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

    Срок службы увеличен на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками

    Срок службы увеличен на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками

    Срок службы мешков s-bag® Classic Long Performance больше на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками. Особый синтетический материал мешка, вместительность которого больше на 15 %, надолго обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и поддерживает мощность всасывания пылесоса.

    Фильтрует 99 % мелкой пыли

    Фильтрует 99 % мелкой пыли

    Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.

    Сертификация TÜV — гарантия качества

    Сертификация TÜV — гарантия качества

    Мешки Philips s-bag® Classic Long Performance прошли независимое тестирование и получили сертификат TÜV Rheinland Group.

    Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

    Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

    Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.

    Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

    Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

    Мешок s-bag® Classic Long Performance выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      4-слойный синтетический материал
      Тип продукта
      Мешки для пылесосов
      Сертификации
      Сертификация TÜV
      Емкость пылесборника
      3 л
      Мешки для сбора пыли в комплекте
      4 мешка для сбора пыли
      Совместимые продукты
      • Серия 2000 , PowerGO - FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289; серия 3000, Performer Compact - FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD30xx, XD31xx
      • Серия 6000, LED - XD6122, XD6142; серия 7000, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789; серия 8000, Performer (LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
      • Серия 5000, Performer Active - XD51xx, FC8563, FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589; Performer - FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179; Performer Expert - FC8720 - FC8728; PerformerPro - FC9180 - FC9199; Performer Ultimate - FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957
      • Jewel - FC9050 - FC9079; HomeRun - XU3100, XU3110
      Тип мешка для пыли
      s-bag® Classic Long Performance

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Швеция

    • Подходит для

      HomeRun
      • XU2100
      • XU5100
      • XU9100
      • XV1451

    Badge-D2C

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