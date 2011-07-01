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SCF284/03
- Уничтожает 99,9 % вредных микробов
- Стерилизует за 6 минут
- Вмещает 6 бутылочек Philips Avent
- Регулируемая конструкция "3 в 1"
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SCF281/02
- Уничтожает 99,9 % вредных микробов
- Стерилизует за 2 минуты
- Вмещает 4 бутылочки Philips Avent
- Подходит для большинства СВЧ-печей
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SCF297/05
- Идеально для стерилизации в поездках
- Уничтожает 99,9 % вредных микробов
- Легко использовать
- 5 пакетов рассчитаны на 100 циклов
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CRP408/01
- стерилизатор для микроволновой печи
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SCF295/36
- Для использования в дороге
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Рекомендуемая розничная цена