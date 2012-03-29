SCF281/02
Быстрый результат: стерилизатор для СВЧ
Паровой стерилизатор для СВЧ Philips Avent — это отличный выбор для быстрой и эффективной стерилизации дома или в поездке. Одновременно можно стерилизовать до 4 бутылочек или изделий Philips Avent, при этом всего за 2 минуты будет уничтожено 99,9 % микробов.Узнать обо всех преимуществах
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Стерилизатор для СВЧ стерилизует детские бутылочки и другие изделия всего за 2 минуты и уничтожает 99,9 % микробов и бактерий. Точное время цикла стерилизации зависит от мощности СВЧ-печи: 2 минуты при мощности 1200–1850 Вт, 4 минуты при мощности 850–1100 Вт, 6 минут при мощности 500–800 Вт.
Доказано: стерилизатор для СВЧ уничтожает 99,9 % микробов и бактерий.
При закрытой крышке содержимое остается стерильным до 24 часов.
В стерилизаторе можно одновременно стерилизовать до 4 детских бутылочек Philips Avent как со стандартным, так и с широким горлышком.
Благодаря легкой и компактной конструкции стерилизатор удобно брать с собой в дорогу во время отдыха, поездок к родственникам и пр. Теперь вы в любой момент можете воспользоваться стерильными детскими бутылочками и другими изделиями.
Стерилизатор для СВЧ можно использовать практически со всеми моделями СВЧ-печей, представленными на рынке. Теперь вы всегда сможете использовать стерильные детские бутылочки и другие изделия.
Стерилизатор для СВЧ эффективно стерилизует детские бутылочки и другие изделия. Он оснащен ненагревающимися защелками, которые фиксируют крышку. Это гарантирует безопасное извлечение стерилизатора из СВЧ-печи и предотвращает риск получения ожога.
В стерилизаторе можно стерилизовать молокоотсосы, пустышки, столовые приборы, детские бутылочки и другие изделия.
Технические характеристики
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
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