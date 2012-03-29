Быстрый результат: стерилизатор для СВЧ

Паровой стерилизатор для СВЧ Philips Avent — это отличный выбор для быстрой и эффективной стерилизации дома или в поездке. Одновременно можно стерилизовать до 4 бутылочек или изделий Philips Avent, при этом всего за 2 минуты будет уничтожено 99,9 % микробов.