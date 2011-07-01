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  • Удобная и эффективная стерилизация Удобная и эффективная стерилизация Удобная и эффективная стерилизация
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    Philips Avent Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"

    SCF284/03

    Удобная и эффективная стерилизация

    Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне.

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    Philips Avent Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"

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    Удобная и эффективная стерилизация

    Универсальное использование, простая загрузка

    • Уничтожает 99,9 % вредных микробов
    • Стерилизует за 6 минут
    • Вмещает 6 бутылочек Philips Avent
    • Регулируемая конструкция "3 в 1"
    Модульная система стерилизатора "3 в 1"

    Модульная система стерилизатора "3 в 1"

    Уникальная модульная конструкция стерилизатора позволяет легко размещать бутылочки и аксессуары. Удобные загрузка и извлечение изделий. Не занимает много места на кухне.

    При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

    При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

    При закрытой крышке содержимое стерилизатора (детские бутылочки, молокоотсосы и пр.) остается стерильным до 24 часов.

    Высокая вместимость

    Высокая вместимость

    Вмещает одновременно до шести бутылочек Philips Avent серии Classic и Natural объемом 330 мл.

    Стерилизация бутылочек разного типа, молокоотсосов и аксессуаров

    Стерилизатор подходит для детских бутылочек со стандартным и широким горлышком, а также для других детских изделий, например молокоотсосов и аксессуаров.

    • Мощность

      Напряжение
      220–240  В

    • Технические характеристики

      Потребляемая мощность
      650  Вт
      Напряжение
      50–60 Гц
      Классификация по степени безопасности
      1 класс

    • Вес и габариты

      Размеры
      290 x 160 x 350 (В x Ш x Г)  миллиметра
      Вес
      1,5  кг

    • Страна изготовления

      Сделано в
      Турция

    • Материал

      полипропилен
      Да

    • В комплект входят:

      Пинцет
      1  шт.
      Электронный паровой стерилизатор
      1 шт.

    • Совместимость

      Совместимость c модельным рядом Philips Avent
      Да

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

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