SCF284/03
Удобная и эффективная стерилизация
Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальная модульная конструкция стерилизатора позволяет легко размещать бутылочки и аксессуары. Удобные загрузка и извлечение изделий. Не занимает много места на кухне.
При закрытой крышке содержимое стерилизатора (детские бутылочки, молокоотсосы и пр.) остается стерильным до 24 часов.
Вмещает одновременно до шести бутылочек Philips Avent серии Classic и Natural объемом 330 мл.
Стерилизатор подходит для детских бутылочек со стандартным и широким горлышком, а также для других детских изделий, например молокоотсосов и аксессуаров.
Мощность
Технические характеристики
Вес и габариты
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
Совместимость
Этапы взросления
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