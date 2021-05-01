SCF355/07
Быстрый и равномерный подогрев
Когда придет время следующего кормления малыша, бережно подогрейте молоко или питание за 3 минуты. Постепенный и непрерывный подогрев обеспечит равномерную температуру продукта. Простой в эксплуатации прибор оснащен удобной функцией разморозки, а также может использоваться для подогрева детского питания.Узнать обо всех преимуществах
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Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты*.
Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.
Подогреватель бутылочек оснащен удобной функцией разморозки. Она действует безопаснее, чем функция разморозки в микроволновой печи, и при этом очень удобна: не нужно использовать воду. Просто выберите нужную настройку для разморозки молока или детского питания.
Подогреватель бутылочек также можно использовать для бережного и равномерного подогрева детского питания.
Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent**. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.
Просто поверните регулятор для включения подогревателя и выберите нужную настройку. В комплект подогревателя бутылочек входит удобная таблица с инструкциями по подогреву, в которой указано время работы прибора.
После медленного подогрева температура молока или детского питания будет поддерживаться на оптимальном уровне до нужного момента.
Никаких разборных компонентов: простая очистка и больше свободного времени на игры с малышом.
Материал изделия
Технические характеристики
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
Характеристики упаковки
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