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  • Быстрый и равномерный подогрев Быстрый и равномерный подогрев Быстрый и равномерный подогрев

    Philips Avent Advanced Быстрый подогреватель бутылочек

    SCF355/07

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    Быстрый и равномерный подогрев

    Когда придет время следующего кормления малыша, бережно подогрейте молоко или питание за 3 минуты. Постепенный и непрерывный подогрев обеспечит равномерную температуру продукта. Простой в эксплуатации прибор оснащен удобной функцией разморозки, а также может использоваться для подогрева детского питания.

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    Philips Avent Advanced Быстрый подогреватель бутылочек

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    Быстрый и равномерный подогрев

    Равномерный подогрев всего за 3 минуты

    • Равномерный подогрев без перегрева
    • Быстрый подогрев
    • Бережная разморозка
    • Функция поддержания температуры
    Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

    Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

    Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты*.

    Подогревает быстро и равномерно

    Подогревает быстро и равномерно

    Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.

    Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

    Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

    Подогреватель бутылочек оснащен удобной функцией разморозки. Она действует безопаснее, чем функция разморозки в микроволновой печи, и при этом очень удобна: не нужно использовать воду. Просто выберите нужную настройку для разморозки молока или детского питания.

    Подходит для молока и детского питания

    Подходит для молока и детского питания

    Подогреватель бутылочек также можно использовать для бережного и равномерного подогрева детского питания.

    Совместимость с бутылочками Philips Avent и большинства популярных марок

    Совместимость с бутылочками Philips Avent и большинства популярных марок

    Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent**. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.

    Инструкция по подогреву для удобства использования

    Инструкция по подогреву для удобства использования

    Просто поверните регулятор для включения подогревателя и выберите нужную настройку. В комплект подогревателя бутылочек входит удобная таблица с инструкциями по подогреву, в которой указано время работы прибора.

    Поддержание температуры

    Поддержание температуры

    После медленного подогрева температура молока или детского питания будет поддерживаться на оптимальном уровне до нужного момента.

    Цельная конструкция упрощает чистку

    Цельная конструкция упрощает чистку

    Никаких разборных компонентов: простая очистка и больше свободного времени на игры с малышом.

    • Материал изделия

      ABS-пластик
      Да
      PP
      Да

    • Технические характеристики

      Потребляемая мощность
      275  Вт
      Напряжение
      220 В~, 50 Гц
      Энергопотребление (в выключенном состоянии)
      <0,3 Вт (период до режима автоматического выключения: <1 мин)

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ШxВxГ)
      160,4 x 139,9 x 148,55  миллиметра
      Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г)
      175 x 185 x 160  миллиметра

    • Страна изготовления

      Разработано:
      Европа
      Произведено:
      Китай

    • В комплект входят:

      Подогреватель бутылочек
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      Все

    • Характеристики упаковки

      Бумажная упаковка**
      Да

    Badge-D2C

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    • Для 150 мл молока при температуре 22 °C в бутылочке Philips Natural объемом 260 мл
    • *Этот подогреватель бутылочек не подходит для бутылочек Philips Avent объемом 60 мл и пакетов для хранения грудного молока Philips Avent.
    • *Во время переходного периода вы можете получить продукт как в старой, так и в новой бумажной упаковке

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