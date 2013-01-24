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Philips Avent

Стерилизатор

SCF293/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Стерилизация, сушка и хранение Стерилизация, сушка и хранение Стерилизация, сушка и хранение
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    Philips Avent Стерилизатор

    SCF293/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Стерилизация, сушка и хранение

    Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Стерилизатор

    Стерилизация, сушка и хранение

    Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

    Стерилизация, сушка и хранение

    Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Стерилизатор

    Стерилизация, сушка и хранение

    Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

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      Стерилизация, сушка и хранение

      Стерилизация и сушка за 40 минут

      • Стерилизатор с функцией сушки
      • Premium
      Полный цикл стерилизации и сушки занимает всего 40 минут

      Полный цикл стерилизации и сушки занимает всего 40 минут

      Подготовка к кормлению малыша займет у вас всего 40 минут. После стерилизации мощной струей пара бутылочки и аксессуары сушатся с помощью направленной струи фильтрованного воздуха, который готовит их к следующему использованию.

      Стерилизатор с функцией сушки и хранения

      Стерилизатор с функцией сушки и хранения

      Наш премиальный электрический стерилизатор не только очищает бутылочки и убивает микробы — в нем бутылочки и аксессуары можно сушить и хранить, поддерживая их стерильность до 24 часов.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае
        Материалы
        Полипропилен
        Этап
        0–6 месяцев
        напряжение
        220–240 В~ 50/60 Гц, 220 В~ 60 Гц (Корея), 120–127 В~ 60 Гц (NAM)

      • Вес и габариты

        Размеры
        304 x 191 x 378  миллиметра
        Вес
        2,4  кг

      • Технические характеристики

        потребляемая мощность
        650  Вт
        Классификация по степени безопасности
        1 класс
        Пинцет
        1  шт.

      • В комплект входят:

        Электронный паровой стерилизатор
        1 шт.

      • Совместимость

        Совместимость c модельным рядом Philips Avent
        Да

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            • Кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк агалактиа, кронобактер саказаки (Cronobacter sakazakii), сальмонелла энтерика, листерия моноцитогенная. Результаты тестирования предоставлены независимой лабораторией.