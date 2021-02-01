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  • Стерилизация, сушка и хранение Стерилизация, сушка и хранение Стерилизация, сушка и хранение

    Philips Avent Стерилизатор

    SCF293/00

    Стерилизация, сушка и хранение

    Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для детских бутылочек Premium с функцией сушки уничтожает 99,9% болезнетворных микробов* паром и перед автоматическим отключением сушит содержимое мощным потоком очищенного воздуха.

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    Philips Avent Стерилизатор

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    Стерилизация, сушка и хранение

    Стерилизация мощным потоком пара, сушка фильтрованным воздухом

    • Стерилизатор с функцией сушки
    • Уничтожает 99,9% микробов*
    • Вмещает до 6 бутылочек с аксессуарами
    • Автоотключение
    Попрощайтесь с вредными бактериями

    Попрощайтесь с вредными бактериями

    Бережная и эффективная стерилизация без применения химических веществ. Стерилизатор Philips Avent уничтожает 99,9% болезнетворных микробов* паром.

    Полный цикл стерилизации и сушки занимает всего 40 минут

    Полный цикл стерилизации и сушки занимает всего 40 минут

    Подготовка к кормлению малыша займет у вас всего 40 минут. Процесс стерилизации длится 10 минут, затем включается сушка – мощный поток очищенного воздуха справляется с каплями за полчаса.

    Специальная конструкция для устранения неприятных запахов

    Специальная конструкция для устранения неприятных запахов

    Встроенный поддон защищает нагревательный элемент от попадания капель молока, снижая риск возникновения неприятного запаха.

    Стерилизатор с функцией сушки и хранения

    Стерилизатор с функцией сушки и хранения

    Наш премиальный электрический стерилизатор не только очищает бутылочки и убивает микробы — в нем бутылочки и аксессуары можно сушить и хранить, поддерживая их стерильность до 24 часов.

    Содержимое остается стерильным до 24 часов

    Содержимое остается стерильным до 24 часов

    Тщательная стерилизация без химических средств позволяет содержимому оставаться стерильным до 24 часов, пока крышка закрыта.

    Вместительный, но компактный

    Вместительный, но компактный

    Компактный стерилизатор, который не займет много места, но при этом вмещает до 6 бутылочек Philips Avent, а также подходит и для других продуктов, от сосок или пустышек до молокоотсосов.

    Легко чистить и собирать

    Легко чистить и собирать

    Стерилизатор быстро и легко чистится, как снаружи, так и внутри, включая нагревательный элемент. Это дает вам возможность больше времени провести с вашим малышом.

    • Технические характеристики

      Потребляемая мощность
      650  Вт
      Напряжение
      220–240 В~ 50/60 Гц, 220 В~ 60 Гц (Корея), 120–127 В~ 60 Гц (NAM)
      Классификация по степени безопасности
      Класс 1

    • Вес и габариты

      Размеры
      304 x 191 x 378  миллиметра
      Вес
      2,4  кг

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Полипропилен

    • Страна изготовления

      Сделано в
      Китай

    • В комплект входят:

      Пинцет
      1  шт.
      Электронный паровой стерилизатор
      1 шт.

    • Совместимость

      Совместимость c модельным рядом Philips Avent
      Да

    • Этапы взросления

      Этап
      С 0 мес.

    Badge-D2C

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    • * Кишечная палочка Escherichia coli, синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa, золотистый стафилококк Staphylococcus aureus, стрептококки группы B Streptococcus agalactiae, кронобактер cronobacter sakazakii, сальмонелла энтерика Salmonella enterica, Листерия моноцитогенес Listeria monocytogenes. По результатам тестирования независимой лабораторией.

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