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Стерилизация, сушка и хранение
Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стерилизация, сушка и хранение
Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении. Узнать обо всех преимуществах
Стерилизация, сушка и хранение
Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стерилизация, сушка и хранение
Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении. Узнать обо всех преимуществах
Подготовка к кормлению малыша займет у вас всего 40 минут. После стерилизации мощной струей пара бутылочки и аксессуары сушатся с помощью направленной струи фильтрованного воздуха, который готовит их к следующему использованию.
Наш премиальный электрический стерилизатор не только очищает бутылочки и убивает микробы — в нем бутылочки и аксессуары можно сушить и хранить, поддерживая их стерильность до 24 часов.
Страна изготовления
Вес и габариты
Технические характеристики
В комплект входят:
Совместимость
SCF160/06
SCF156/01
SCF156/00