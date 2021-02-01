SCF293/00
Стерилизация, сушка и хранение
Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для детских бутылочек Premium с функцией сушки уничтожает 99,9% болезнетворных микробов* паром и перед автоматическим отключением сушит содержимое мощным потоком очищенного воздуха.Узнать обо всех преимуществах
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Бережная и эффективная стерилизация без применения химических веществ. Стерилизатор Philips Avent уничтожает 99,9% болезнетворных микробов* паром.
Подготовка к кормлению малыша займет у вас всего 40 минут. Процесс стерилизации длится 10 минут, затем включается сушка – мощный поток очищенного воздуха справляется с каплями за полчаса.
Встроенный поддон защищает нагревательный элемент от попадания капель молока, снижая риск возникновения неприятного запаха.
Наш премиальный электрический стерилизатор не только очищает бутылочки и убивает микробы — в нем бутылочки и аксессуары можно сушить и хранить, поддерживая их стерильность до 24 часов.
Тщательная стерилизация без химических средств позволяет содержимому оставаться стерильным до 24 часов, пока крышка закрыта.
Компактный стерилизатор, который не займет много места, но при этом вмещает до 6 бутылочек Philips Avent, а также подходит и для других продуктов, от сосок или пустышек до молокоотсосов.
Стерилизатор быстро и легко чистится, как снаружи, так и внутри, включая нагревательный элемент. Это дает вам возможность больше времени провести с вашим малышом.
Технические характеристики
Вес и габариты
Характеристики дизайна
Страна изготовления
В комплект входят:
Совместимость
Этапы взросления
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