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  • Стерилизация за несколько минут и легкость хранения Стерилизация за несколько минут и легкость хранения Стерилизация за несколько минут и легкость хранения

    Philips Avent Стерилизатор детских бутылочек

    SCF291/00

    Стерилизация за несколько минут и легкость хранения

    Быстрая и эффективная стерилизация всего за 10 минут. Компактный, но при этом вместительный стерилизатор для детских бутылочек Advanced вмещает до 6 бутылочек вместе с аксессуарами и уничтожает 99,9% болезнетворных микробов*

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    Philips Avent Стерилизатор детских бутылочек

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    Стерилизация за несколько минут и легкость хранения

    Быстрая стерилизация за 10 минут

    • Стерилизатор для детских бутылочек
    • Уничтожает 99,9% болезнетворных микробов*
    Попрощайтесь с вредными бактериями

    Попрощайтесь с вредными бактериями

    Бережная и эффективная стерилизация без применения химических веществ. Стерилизатор Philips Avent уничтожает 99,9% болезнетворных микробов* паром.

    Цикл стерилизации занимает всего 10 минут

    Цикл стерилизации занимает всего 10 минут

    Оцените скорость и безопасность с 10-минутным циклом стерилизации, после окончания которого стерилизатор автоматически отключается.

    Специальная конструкция для устранения неприятных запахов

    Специальная конструкция для устранения неприятных запахов

    Встроенный поддон защищает нагревательный элемент от попадания капель молока, снижая риск возникновения неприятного запаха.

    Модульная система стерилизатора "3-в-1"

    Модульная система стерилизатора "3-в-1"

    Стерилизатор может быть уменьшен в размерах, поэтому подходит для стерилизации различных предметов: и бутылочек, и даже пустышек. Не требует много места для хранения.

    Содержимое остается стерильным до 24 часов

    Содержимое остается стерильным до 24 часов

    Тщательная стерилизация без химикатов позволяет содержимому оставаться стерильным до 24 часов, пока крышка закрыта.

    Вместительный, но компактный

    Вместительный, но компактный

    Компактный стерилизатор, но при этом вмещает до 6 бутылочек Philips Avent, а также подходит и для других продуктов, от сосок или пустышек до ручных молокоотсосов.

    Легко чистить и собирать

    Легко чистить и собирать

    Стерилизатор быстро и легко чистится, как снаружи, так и внутри, включая нагревательный элемент. Это дает вам возможность больше времени провести с вашим малышом.

    • Технические характеристики

      Потребляемая мощность
      650  Вт
      Напряжение
      220–240 В~ 50/60 Гц, 220 В~ 60 Гц (Корея), 120–127 В~ 60 Гц (NAM), 110 В~ 60 Гц (Тайвань)
      Классификация по степени безопасности
      Класс 1

    • Вес и габариты

      Размеры
      304 x 183 x 359  миллиметра
      Вес
      1,78  кг

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Полипропилен

    • Страна изготовления

      Сделано в
      Китай

    • В комплект входят:

      Пинцет
      1  шт.
      Электронный паровой стерилизатор
      1 шт.

    • Совместимость

      Совместимость c модельным рядом Philips Avent
      Да

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

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    • Кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк агалактиа, кронобактер саказаки (Cronobacter sakazakii), сальмонелла энтерика, листерия моноцитогенная. Результаты тестирования предоставлены независимой лабораторией.

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