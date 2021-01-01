SCF291/00
Стерилизация за несколько минут и легкость хранения
Быстрая и эффективная стерилизация всего за 10 минут. Компактный, но при этом вместительный стерилизатор для детских бутылочек Advanced вмещает до 6 бутылочек вместе с аксессуарами и уничтожает 99,9% болезнетворных микробов*Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережная и эффективная стерилизация без применения химических веществ. Стерилизатор Philips Avent уничтожает 99,9% болезнетворных микробов* паром.
Оцените скорость и безопасность с 10-минутным циклом стерилизации, после окончания которого стерилизатор автоматически отключается.
Встроенный поддон защищает нагревательный элемент от попадания капель молока, снижая риск возникновения неприятного запаха.
Стерилизатор может быть уменьшен в размерах, поэтому подходит для стерилизации различных предметов: и бутылочек, и даже пустышек. Не требует много места для хранения.
Тщательная стерилизация без химикатов позволяет содержимому оставаться стерильным до 24 часов, пока крышка закрыта.
Компактный стерилизатор, но при этом вмещает до 6 бутылочек Philips Avent, а также подходит и для других продуктов, от сосок или пустышек до ручных молокоотсосов.
Стерилизатор быстро и легко чистится, как снаружи, так и внутри, включая нагревательный элемент. Это дает вам возможность больше времени провести с вашим малышом.
Технические характеристики
Вес и габариты
Характеристики дизайна
Страна изготовления
В комплект входят:
Совместимость
Этапы взросления
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.