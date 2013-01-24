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Philips Avent

Стерилизатор

SCF291/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Стерилизация и хранение Стерилизация и хранение Стерилизация и хранение
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    Philips Avent Стерилизатор

    SCF291/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Стерилизация и хранение

    Быстрая и эффективная стерилизация всего за 10 минут. Компактный, но при этом вместительный стерилизатор для детских бутылочек Advanced вмещает до 6 бутылочек вместе с аксессуарами и уничтожает 99,9% болезнетворных микробов* Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Стерилизатор

    Стерилизация и хранение

    Быстрая и эффективная стерилизация всего за 10 минут. Компактный, но при этом вместительный стерилизатор для детских бутылочек Advanced вмещает до 6 бутылочек вместе с аксессуарами и уничтожает 99,9% болезнетворных микробов* Узнать обо всех преимуществах

    Стерилизация и хранение

    Быстрая и эффективная стерилизация всего за 10 минут. Компактный, но при этом вместительный стерилизатор для детских бутылочек Advanced вмещает до 6 бутылочек вместе с аксессуарами и уничтожает 99,9% болезнетворных микробов* Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Стерилизатор

    Стерилизация и хранение

    Быстрая и эффективная стерилизация всего за 10 минут. Компактный, но при этом вместительный стерилизатор для детских бутылочек Advanced вмещает до 6 бутылочек вместе с аксессуарами и уничтожает 99,9% болезнетворных микробов* Узнать обо всех преимуществах

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      Стерилизация и хранение

      Быстрая стерилизация за 10 минут

      • Стерилизатор для детских бутылочек
      • Уничтожает 99,9% болезнетворных микробов*
      Попрощайтесь с вредными бактериями

      Попрощайтесь с вредными бактериями

      Бережная и эффективная стерилизация без применения химических веществ. Стерилизатор Philips Avent уничтожает 99,9% болезнетворных микробов* паром.

      Цикл стерилизации занимает всего 10 минут

      Цикл стерилизации занимает всего 10 минут

      Оцените скорость и безопасность с 10-минутным циклом стерилизации, после окончания которого стерилизатор автоматически отключается.

      Специальная конструкция для устранения неприятных запахов

      Специальная конструкция для устранения неприятных запахов

      Встроенный поддон защищает нагревательный элемент от попадания капель молока, снижая риск возникновения неприятного запаха.

      Модульная система стерилизатора "3-в-1"

      Модульная система стерилизатора "3-в-1"

      Стерилизатор может быть уменьшен в размерах, поэтому подходит для стерилизации различных предметов: и бутылочек, и даже пустышек. Не требует много места для хранения.

      Содержимое остается стерильным до 24 часов

      Содержимое остается стерильным до 24 часов

      Тщательная стерилизация без химикатов позволяет содержимому оставаться стерильным до 24 часов, пока крышка закрыта.

      Вместительный, но компактный

      Вместительный, но компактный

      Компактный стерилизатор, но при этом вмещает до 6 бутылочек Philips Avent, а также подходит и для других продуктов, от сосок или пустышек до ручных молокоотсосов.

      Легко чистить и собирать

      Легко чистить и собирать

      Стерилизатор быстро и легко чистится, как снаружи, так и внутри, включая нагревательный элемент. Это дает вам возможность больше времени провести с вашим малышом.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        Полипропилен
        Сделано в
        Китае
        Этап
        0–6 месяцев
        напряжение
        220–240 В~ 50/60 Гц, 220 В~ 60 Гц (Корея), 120–127 В~ 60 Гц (NAM), 110 В~ 60 Гц (Тайвань)

      • Вес и габариты

        Размеры
        304 x 183 x 359  миллиметра
        Вес
        1,78  кг

      • Технические характеристики

        потребляемая мощность
        650  Вт
        Классификация по степени безопасности
        1 класс
        Пинцет
        1  шт.

      • В комплект входят:

        Электронный паровой стерилизатор
        1 шт.

      • Совместимость

        Совместимость c модельным рядом Philips Avent
        Да

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          • Кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк агалактиа, кронобактер саказаки (Cronobacter sakazakii), сальмонелла энтерика, листерия моноцитогенная. Результаты тестирования предоставлены независимой лабораторией.