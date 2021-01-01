Стерилизация за несколько минут и легкость хранения

Быстрая и эффективная стерилизация всего за 10 минут. Компактный, но при этом вместительный стерилизатор для детских бутылочек Advanced вмещает до 6 бутылочек вместе с аксессуарами и уничтожает 99,9% болезнетворных микробов*