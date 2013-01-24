Так что же делать молодым мамам? Для создания подходящей атмосферы можно устроиться в отдельной комнате и включить расслабляющую музыку. Также нужно выбрать удобный молокоотсос, который обеспечит комфортное использование.

Чтобы помочь вам расслабиться, мы разработали молокоотсосы, которые можно использовать в сидячем положении. Таким образом, вам не нужно наклоняться вперед, чтобы обеспечить секрецию молока. Кроме того, при создании накладок для сбора молока использовался мягкий и теплый на ощупь материал, который помогает избежать неприятного ощущения холода, — ведь ваш комфорт имеет для нас большое значение.