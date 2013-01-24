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Влияние комфортной обстановки: как расслабление помогает сцеживать больше молока?


Молокоотсосы и уход за грудью

Мы откроем небольшой секрет: процесс сцеживания молока вовсе не должен доставлять вам большие неудобства. Исследования показали: чем комфортнее вы себя чувствуете, тем эффективнее пройдет сцеживание.

За кадром

Давайте рассмотрим механизм сцеживания молока. Во время кормления ребенка грудью происходит выработка гормона положительных эмоций — окситоцина, по этому же принципу работает и молокоотсос. При образовании окситоцина организм получает сигнал о том, что необходимо начинать выработку молока. Таким образом, чем выше уровень окситоцина, тем проще расслабиться и стимулировать лактацию.

Больше комфорта, больше молока

Все это возвращает нас к важному фактору — ощущению комфорта. Стресс не просто приносит негативные эмоции, но и затрудняет выработку окситоцина, что, в свою очередь, осложняет секрецию молока. Из этого можно сделать вывод, что комфортное использование — это не просто приятная дополнительная функция молокоотсоса, а непременное условие эффективного сцеживания молока.

Наши молокоотсосы гарантируют комфортное использование

Так что же делать молодым мамам? Для создания подходящей атмосферы можно устроиться в отдельной комнате и включить расслабляющую музыку. Также нужно выбрать удобный молокоотсос, который обеспечит комфортное использование.

 

Чтобы помочь вам расслабиться, мы разработали молокоотсосы, которые можно использовать в сидячем положении. Таким образом, вам не нужно наклоняться вперед, чтобы обеспечить секрецию молока. Кроме того, при создании накладок для сбора молока использовался мягкий и теплый на ощупь материал, который помогает избежать неприятного ощущения холода, — ведь ваш комфорт имеет для нас большое значение.

 

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