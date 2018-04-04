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QP100/50
- Для OneBlade (QP2520 и QP2530)
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QP610/50
- 1 лезвие для тела
- Для всех моделей OneBlade
- Срок службы лезвия — до 4 месяцев*
- 1 гребень для тела
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QP620/50
- 1 лезвие для лица, 1 лезвие для тела
- Для всех моделей OneBlade
- Срок службы каждого — до 4 месяцев*
- 1 гребень для тела
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QP220/50
- Подравнивает, делает контуры и бреет
- для ручек OneBlade и OneBlade Pro
- прослужит до 8 месяцев*
- 2 шт.
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QP210/50
- Подравнивает, делает контуры и бреет
- для ручек OneBlade и OneBlade(Pro)
- прослужит до 4 месяцев*
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QP150/50
- Для OneBlade Pro (QP65xx)
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Рекомендуемая розничная цена