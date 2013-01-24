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Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
BRE700/00
- Для ухода за всем телом и лицом
- Эффективная эпиляция
- + 3 аксессуара
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Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
BRE710/00
- Для ухода за всем телом и лицом
- Эффективная эпиляция
- +5 аксессуаров
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Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
BRE715/00
- Для ухода за всем телом и лицом
- Эффективная эпиляция
- + 6 аксессуаров
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Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
BRE721/00
- Для ухода за всем телом и лицом
- Эффективная эпиляция
- + 8 аксессуаров
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Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
BRE730/10
- Для ухода за всем телом и лицом
- Эффективная эпиляция
- + 7 аксессуаров
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Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
BRE735/00
- Для ухода за всем телом и лицом
- Эффективная эпиляция
- + 8 аксессуаров
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Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
BRE740/10
- Для ухода за всем телом и лицом
- Эффективная эпиляция
- + 9 аксессуаров