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ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

162B9TN/00
Общая оценка / 5
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
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    ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

    162B9TN/00
    Общая оценка / 5

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах

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      Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

      • B Line
      • 16 (диагональ 39,6 см/15,6")
      • 1366x768 HD
      Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

      Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

      Philips предлагает технологию емкостного проекционного дисплея с 10 точками касания, что обеспечивает плавный отклик на действия пользователя. Теперь вам доступны все функции приложений, рассчитанных на сенсорное управление, и уже знакомых приложений. Печатайте вслепую десятью пальцами или играйте в увлекательные интерактивные игры с друзьями. Поддерживайте связь с коллегами или одноклассниками и повышайте свою продуктивность и эффективность.

      Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

      Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

      Для сложных условий использования требуется монитор, которому нипочем пыль и вода, встречающиеся в повседневной жизни. Рейтинг степени защиты оболочки (IP) определяется в соответствии с международным стандартом IEC/EN 60529 и используется для определения эффективности оболочек электрооборудования в обеспечении защиты от проникновения внутрь устройства воды и пыли. Этот дисплей Philips отвечает международным требованиям IP и будет работать в условиях попадания на него пыли и капель воды.

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

      Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

      Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

      Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

      HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

      HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

      Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

      Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

      Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

      Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

      Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

      Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        TFT-ЖКД (TN)
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        15,6 дюймов / 39,6 см
        Рабочая область просмотра
        344,2 (Г) x 193,5 (В)
        Формат изображения
        16:9
        Оптимальное разрешение
        1366 x 768 при 60 Гц
        Плотность пикселей
        100 PPI
        Время отклика (типич.)
        4 мс (серый к серому)*
        Яркость
        220  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        500:1
        SmartContrast
        20 000 000:1
        Шаг пикселей
        0,252 x 0,252 мм
        Угол просмотра
        • 90 º (Г) / 60 º (В)
        • @ C/R > 10
        Улучшение изображения
        SmartImage
        Цветовая гамма (стандартная)
        NTSC 86 %*, sRGB 100 %*
        Цвета дисплея
        262 K
        Частота сканирования
        30–60 кГц (Г)/50–75 Гц (В)
        sRGB
        Да
        EasyRead
        Да
        Режим LowBlue
        Да

      • Осязание

        Сенсорная технология
        Проекционно-емкостная технология
        Точки касания
        10 точек
        Метод сенсорного управления
        Стилус, палец, перчатка *
        Сенсорный интерфейс
        USB
        Жесткость сенсорного стекла
        7 H
        Покрытие сенсорного стекла
        Антиблик
        Активная область сенсора
        344,2 мм (Г) x 193,5 мм (В)
        Операционная система
        Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4; определенные версии Linux*
        Область предотвращения срабатывания сенсорной панели
        не менее 25 x 25 мм
        Рейтинг IP
        IP65 (только передняя панель)
        Герметичность
        Сенсорный экран герметично прикреплен к рамке; сенсорный экран герметично прикреплен к ЖК-панели

      • Подключения

        Вход сигнала
        • VGA (аналоговый)
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 1.4
        USB
        USB 3.0 — 2 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому
        Аудиовход/аудиовыход
        • Аудиовход ПК
        • Выход для наушников

      • Комфорт

        Встроенные АС
        2 Вт, 2 шт.
        Удобство пользователя
        • SmartImage
        • Вход
        • Яркость
        • Меню
        • Вкл./выкл. питание
        ПО для управления
        ПО SmartControl
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Итальянский
        • Японский
        • Корейский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Шведский
        • Традиционный китайский
        • Турецкий
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (100x100 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7

      • Мощность

        Режим ECO
        5,6 Вт (типич.)
        В активном режиме
        7,1 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
        В режиме ожидания
        < 0,5 Вт (типич.)
        В выключенном состоянии
        < 0,3 Вт (типич.)
        Маркировка класса энергоэффективности
        A
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Внешнее
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие без подставки (мм)
        378 x 241 x 42  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        445 x 388 x 159  миллиметра

      • Вес

        Изделие без подставки (кг)
        2,01  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        3,44  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами (экспериментально)
        70 000 ч (без подсветки)

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 8.0
        • RoHS
        • WEEE
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %
        Специфические вещества
        • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
        • Не содержит ртуть
        • Не содержит свинца

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • CB
        • Маркировка CE
        • FCC класс B
        • SEMKO
        • EPA
        • УКРАИНСКИЙ
        • ICES-003
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • CU-EAC
        • ЕЭС RoHS

      • Корпус

        Фронтальная рамка
        Черный
        Задняя панель
        Черный
        Основание
        Черный
        Отделка
        Текстура

      • Комплект поставки

        Монитор с подставкой
        Да
        Кабели
        Кабель HDMI, кабель USB-A/B, кабель питания
        Пользовательская документация
        Да
        Аксессуары
        Стилус x 1 (черный)

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          • Время отклика соответствует значению SmartResponse
          • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
          • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE 1931
          • Материал и плотность перчатки: нитрил (0,15 мм), хлопок (0,31 мм), хлорированный полиэтилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)
          • Найдите "SmoothTouch" в руководстве пользователя, чтобы посмотреть список поддерживающих технологию операционных систем.
          • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
          • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.