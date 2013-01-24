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Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах
Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах
Philips предлагает технологию емкостного проекционного дисплея с 10 точками касания, что обеспечивает плавный отклик на действия пользователя. Теперь вам доступны все функции приложений, рассчитанных на сенсорное управление, и уже знакомых приложений. Печатайте вслепую десятью пальцами или играйте в увлекательные интерактивные игры с друзьями. Поддерживайте связь с коллегами или одноклассниками и повышайте свою продуктивность и эффективность.
Для сложных условий использования требуется монитор, которому нипочем пыль и вода, встречающиеся в повседневной жизни. Рейтинг степени защиты оболочки (IP) определяется в соответствии с международным стандартом IEC/EN 60529 и используется для определения эффективности оболочек электрооборудования в обеспечении защиты от проникновения внутрь устройства воды и пыли. Этот дисплей Philips отвечает международным требованиям IP и будет работать в условиях попадания на него пыли и капель воды.
SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.
Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.
Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).
Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.
Изображение/дисплей
Осязание
Подключения
Комфорт
Мощность
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки