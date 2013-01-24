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Сенсорный монитор с открытой конструкцией

172B1TFL/01
Общая оценка / 5
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
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    Сенсорный монитор с открытой конструкцией

    172B1TFL/01
    Общая оценка / 5

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Сенсорный монитор Philips с открытой конструкцией предлагает универсальность крепления. Вы точно оцените надежный дизайн с защитой от влаги и пыли. Высокая яркость и защита от бликов обеспечивают выдающееся качество изображения. Узнать обо всех преимуществах

    Сенсорный монитор с открытой конструкцией

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Сенсорный монитор Philips с открытой конструкцией предлагает универсальность крепления. Вы точно оцените надежный дизайн с защитой от влаги и пыли. Высокая яркость и защита от бликов обеспечивают выдающееся качество изображения. Узнать обо всех преимуществах

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Сенсорный монитор Philips с открытой конструкцией предлагает универсальность крепления. Вы точно оцените надежный дизайн с защитой от влаги и пыли. Высокая яркость и защита от бликов обеспечивают выдающееся качество изображения. Узнать обо всех преимуществах

    Сенсорный монитор с открытой конструкцией

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Сенсорный монитор Philips с открытой конструкцией предлагает универсальность крепления. Вы точно оцените надежный дизайн с защитой от влаги и пыли. Высокая яркость и защита от бликов обеспечивают выдающееся качество изображения. Узнать обо всех преимуществах

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      Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

      • B Line
      • 17" (43,2 см)
      • 1280 x 1024 (SXGA)
      Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

      Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

      Philips предлагает технологию емкостного проекционного дисплея с 10 точками касания, что обеспечивает плавный отклик на действия пользователя. Теперь вам доступны все функции приложений, рассчитанных на сенсорное управление, и уже знакомых приложений. Печатайте вслепую десятью пальцами или играйте в увлекательные интерактивные игры с друзьями. Поддерживайте связь с коллегами или одноклассниками и повышайте свою продуктивность и эффективность.

      Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

      Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

      Для сложных условий использования требуется монитор, которому нипочем пыль и вода, встречающиеся в повседневной жизни. Рейтинг степени защиты оболочки (IP) определяется в соответствии с международным стандартом IEC/EN 60529 и используется для определения эффективности оболочек электрооборудования в обеспечении защиты от проникновения внутрь устройства воды и пыли. Этот дисплей Philips отвечает международным требованиям IP и будет работать в условиях попадания на него пыли и капель воды.

      Антибликовое покрытие (AG) для устранения оптической интерференции

      Антибликовое покрытие (AG) для устранения оптической интерференции

      Антибликовое покрытие AG может снизить количество бликов от сенсорного экрана. Этот химический процесс происходит в задней части сенсорного стекла, что позволяет снизить нагрузку на глаза без нанесения дополнительной пленки.

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

      Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

      Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

      Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

      HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

      HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

      Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

      Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

      Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

      Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

      Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

      Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        TFT-ЖКД (TN)
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        43,2 см/17"
        Рабочая область просмотра
        337,92 (Г) x 270,336 (В)
        Формат изображения
        5:4
        Максимальное разрешение
        1280 x 1024 с частотой 75 Гц*
        Плотность пикселей
        96 PPI
        Время отклика (типич.)
        4 мс (серый к серому)*
        Яркость
        400  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Шаг пикселей
        0,264 x 0,264 мм
        Угол просмотра
        • 160º (Г)/140º (В)
        • @ C/R > 10
        Улучшение изображения
        SmartImage
        Цветовая гамма (стандартная)
        NTSC 90 % (CIE 1931)
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Частота сканирования
        30–83 кГц (Г)/50–75 Гц (В)
        sRGB
        Да
        Без мерцания
        Да
        EasyRead
        Да
        Режим LowBlue
        Да

      • Осязание

        Сенсорная технология
        Проекционно-емкостная технология
        Точки касания
        10 точек
        Метод сенсорного управления
        Стилус, палец, перчатка *
        Сенсорный интерфейс
        USB
        Жесткость сенсорного стекла
        7 H
        Покрытие сенсорного стекла
        Антибликовое покрытие AG (матовость: 5 % -/+ 3 %, глянцевость: 80 -/+ 10)
        Активная область сенсора
        339,72 мм (Г) x 270,336 мм (В)
        Операционная система
        Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 11 / 10 / 9 / 8*
        Область предотвращения срабатывания сенсорной панели
        >= 30 x 30 мм
        Яркость
        340 нит (типич.)
        Рейтинг IP
        IP65 (только передняя панель)
        Герметичность
        Сенсорный экран герметично прикреплен к рамке; сенсорный экран герметично прикреплен к ЖК-панели

      • Подключения

        Вход сигнала
        • VGA (аналоговый)
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 1.4
        USB:
        USB 2.2 — 1 шт. (восходящий поток), USB 3.2 — 3 шт. (нисходящий поток, 1 с функцией быстрой зарядки BC 1.2), miniUSB — 1 шт.
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому
        Аудиовход/аудиовыход
        Аудиовыход

      • Комфорт

        Удобство пользователя
        • SmartImage
        • Вход
        • Яркость
        • Меню
        • Вкл./выкл. питание
        ПО для управления
        ПО SmartControl
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Итальянский
        • Японский
        • Корейский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Шведский
        • Традиционный китайский
        • Турецкий
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Экранная клавиатура
        • Крепление VESA (100x100 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7

      • Мощность

        Режим ECO
        7,9 Вт (типич.)
        В активном режиме
        12,1 Вт (типич.)
        В режиме ожидания
        0,4 Вт (типич.)
        В выключенном состоянии
        0,3 Вт (типич.)
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Внешнее
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие без подставки (мм)
        383 x 329 x 49  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        465 x 384 x 123  миллиметра

      • Вес

        Изделие без подставки (кг)
        4,30  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        5,83  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами (экспериментально)
        70 000 ч (без подсветки)

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        RoHS
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %
        Специфические вещества
        • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
        • Не содержит ртуть
        • Не содержит свинца

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • CB
        • Маркировка CE
        • FCC класс B
        • SEMKO
        • УКРАИНСКИЙ
        • ICES-003
        • CU-EAC
        • ЕЭС RoHS
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • Сертификация TUV Eye Comfort

      • Корпус

        Фронтальная рамка
        Черный
        Задняя панель
        Черный
        Отделка
        Текстура

      • Комплект поставки

        Мониторы
        Да
        Кабели
        Кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-A/B, кабель питания
        Пользовательская документация
        Да

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          • Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
          • Время отклика соответствует значению SmartResponse
          • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
          • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE 1931
          • Материал и плотность перчатки: нитрил (0,15 мм), хлопок (0,31 мм), хлорированный полиэтилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)
          • Найдите "SmoothTouch" в руководстве пользователя, чтобы посмотреть список поддерживающих технологию операционных систем.
          • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.