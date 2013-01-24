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ЖК-монитор, LED-подсветка

17S4LSB/01
Общая оценка / 5
  • Производительность и экологичность Производительность и экологичность Производительность и экологичность
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    ЖК-монитор, LED-подсветка

    17S4LSB/01
    Общая оценка / 5

    Производительность и экологичность

    Монитор Philips со светодиодной LED-подсветкой выполнен из переработанного сырья, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит экологичность Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ЖК-монитор, LED-подсветка

    Производительность и экологичность

    Монитор Philips со светодиодной LED-подсветкой выполнен из переработанного сырья, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит экологичность Узнать обо всех преимуществах

    Производительность и экологичность

    Монитор Philips со светодиодной LED-подсветкой выполнен из переработанного сырья, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит экологичность Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ЖК-монитор, LED-подсветка

    Производительность и экологичность

    Монитор Philips со светодиодной LED-подсветкой выполнен из переработанного сырья, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит экологичность Узнать обо всех преимуществах

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      Производительность и экологичность

      энергоэффективный светодиодный LED-дисплей

      • S Line
      • 17" (43,2 см)
      • 1280 x 1024 (SXGA)
      TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

      TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

      TrueVision — это технология, разработанная компанией Philips для обеспечения превосходного качества изображения. Это достигается за счет использования усовершенствованного алгоритма для тестирования и калибровки дисплея монитора. Только Philips гарантирует точную настройку мониторов TrueVision по этому методу для неизменно высокого качества изображения и цветопередачи.

      SmartContrast усиливает насыщенность оттенков черного

      SmartContrast усиливает насыщенность оттенков черного

      SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

      Технология SmartImage для удобной настройки изображения

      Технология SmartImage для удобной настройки изображения

      SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

      Технология LED обеспечивает низкое энергопотребление и естественные цвета

      Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

      SmartPower: экономия электроэнергии до 50%

      SmartPower — это технология искусственного интеллекта, которая динамически анализирует содержимое изображения на экране, позволяя таким образом экономить электроэнергию. Интенсивность подсветки может автоматически регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Нулевое содержание ртути

      Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

      SmartControl упрощает настройку характеристик дисплея

      Программное обеспечение ПК для точной настройки работы дисплея и его установок. Philips предлагает пользователям два варианта регулировки установок дисплея. Либо с помощью многоуровневого экранного меню и кнопок на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Philips SmartControl для простого регулирования различных установок дисплея привычным способом

      Корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена

      Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида

      Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки

      При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется не менее 65 % переработанного пластика, что позволяет сократить объем отходов. Строгое соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение и полное отсутствие токсичных веществ, таких как ртуть и свинец. Корпуса мониторов изготавливаются без использования ПВХ или бромсодержащего антипирена. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        TFT-ЖКД
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        43,2 см/17"
        Рабочая область просмотра
        337,92 x 270,33 мм
        Покрытие экрана дисплея
        Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
        Формат изображения
        5:4
        Оптимальное разрешение
        1280 x 1024 @ 60Гц
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Яркость
        250  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        SmartContrast
        20 000 000:1
        Шаг пикселей
        0,264 x 0,264 мм
        Угол просмотра
        • 170º (Г) / 160º (В)
        • @ C/R > 10
        Улучшение изображения
        SmartImage
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Частота сканирования
        30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
        sRGB
        Да

      • Подключения

        Вход сигнала
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        • VGA (аналоговый)
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому

      • Комфорт

        Удобство пользователя
        • SmartImage
        • Яркость
        • SmartPower
        • Меню
        • Вкл./выкл. питание
        ПО для управления
        SmartControl Premium
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Итальянский
        • Японский
        • Корейский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Шведский
        • Традиционный китайский
        • Турецкий
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (100x100 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 8/7/Vista

      • Подставка

        Наклон
        -5/20  градусов

      • Мощность

        Режим ECO
        8 Вт (типич.)
        В активном режиме
        11,9 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0)
        В режиме ожидания
        0,2 Вт (типич.)
        В выключенном состоянии
        0,2 Вт (типич.)
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Встроенный
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        367 x 393 x 194  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        367 x 319 x 65  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        450 x 446 x 160  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        3,54  кг
        Изделие без подставки (кг)
        3,14  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        4,94  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами
        30 000  часов

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %
        Специфические вещества
        • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
        • Не содержит ртуть
        • Не содержит свинца

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • BSMI
        • Маркировка CE
        • cETLus
        • FCC класс B
        • GOST
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • WEEE
        • Сертификация TCO

      • Корпус

        Фронтальная рамка
        Черный
        Задняя панель
        Черный
        Основание
        Черный
        Отделка
        Текстура

      • Комплект поставки

        Монитор с подставкой
        Да
        Кабели
        VGA, кабель питания
        Пользовательская документация
        Да

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