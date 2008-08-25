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    Brilliance Широкоэкранный ЖК монитор

    190BW9CS/00

    Широкоэкранный монитор высокого разрешения для бизнес-целей

    Качественный широкоэкранный монитор для бизнес-целей: разрешение 1680 x 1050 Philips Brilliance 190BW9 для высококачественного изображения, компактная подставка, встроенный звук, готовность к использованию с Windows Vista, Экологически чистый дизайн.

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    Brilliance Широкоэкранный ЖК монитор

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    Широкоэкранный монитор высокого разрешения для бизнес-целей

    • 48 см (19") широкоформатный
    • WSXGA+
    Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3

    Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3

    Удобный выбор формата в меню от Philips для переключения между форматом 4:3 и режимом полноэкранного просмотра, что позволяет работать с широкими документами без необходимости их прокрутки, просматривать медиафайлы в режиме широкоэкранного просмотра, а также в исходном формате 4:3, без искажений.

    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эргономичностью.

    Порт USB для удобного подключения периферийных устройств

    Порт USB предоставляет возможность удобного подключения мультимедийных устройств Plug and Play, таких как накопители USB, фотоаппараты, портативные жесткие диски, веб-камеры, КПК, принтеры и другие устройства с разъемом USB. Удобно расположенный порт USB 2.0 на мониторе позволяет передавать на компьютер сигналы USB 2.0. Примечание: для работы устройств, таких как фотоаппараты и жесткие диски, может потребоваться дополнительный источник питания, так как USB-порт монитора не всегда соответствует требованиям к питанию для данных устройств.

    Поддержка Windows Vista

    Мониторы Philips с программной оболочкой Vista предназначены для яркого отображения этой новой, графически сложной операционной системы Windows с высокими требованиями. Мониторы предназначены для новых впечатлений от развлекательных материалов, для более эффективной работы и помощи в управлении компьютером дома и в офисе. Мониторы делают поиск, просмотр и организацию информации для работы и игр быстрой, эффективной и простой процедурой.

    SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    Двойной вход принимает и аналоговые VGA и цифровые DVI сигналы.

    Двойной вход обеспечивает разъемы для входа как по аналоговому VGA, так и по цифровому DVI сигналам.

    Монитор с разрешением 1680x1050 для повышения производительности

    Широкий формат предусматривает отображение с разрешением 1680 x 1050, или около 1,7 миллиона пикселей.

    SmartContrast: для невероятно насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    TrueVision: профессиональное качество изображения

    TrueVision является ведущей запатентованной технологией компании Philips для точной настройки цвета и параметров монитора, что обеспечивает максимальное качество изображения, а также является гарантией того, что каждый произведенный монитор (а не только контрольные выборки) пройдет систему контроля в четыре раза серьезнее, чем требования, предъявляемые Microsoft Vista. Только компания Philips готова принять такие меры для того, чтобы обеспечить высокое качество изображения каждого производимого монитора.

    Встроенный стереозвук для ярких впечатлений от мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Легкая настройка изображения с системой SmartControl II

    Система SmartControl II является программным обеспечением для настройки изображения с простым в обращении графическим интерфейсом, который поможет вам выбрать необходимое разрешение, настроить цвет и другие установки монитора, такие как яркость, контрастность, часы, режим, RGB, белую точку и — для моделей со встроенными акустическими системами — громкость.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      19 дюймов/ 48,26 см
      Формат изображения
      16:10
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Шаг пикселей
      0,243 x 0,243 мм
      Оптимальное разрешение
      1680 x 1050 @ 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      Угол просмотра
      при C/R > 5
      Улучшение изображения
      SmartImage
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Стерео аудио (разъем 3,5 мм) 1x
      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), DVI-D, Аудиовход для компьютера
      USB
      USB 2.0 x 1
      Синхронизация входного сигнала
      Композитная синхронизация, Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
      Удобство пользователя
      SmartControl II, Программа SmartManage включена, Выбор формата изображения, Экранное меню
      Языки экранных меню
      Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Португальский
      Другие удобства
      Совместимость с замком Kensington
      Наклон
      от -5 ° до 20 °С
      Регулировка высоты
      70 мм

    • Питание

      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      LED-индикатор питания
      Режим работы: голубой, Режим ожидания/отключения — голубой (мигающий)
      Энергопотребление (экономичный режим)
      27  Вт

    • Размеры

      Ширина устройства
      436 миллиметра
      Высота устройства
      305 миллиметра
      Глубина устройства
      68 миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      17,2 (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      12  (дюймы)

    Badge-D2C

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