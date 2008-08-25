190BW9CS/00
Широкоэкранный монитор высокого разрешения для бизнес-целей
Качественный широкоэкранный монитор для бизнес-целей: разрешение 1680 x 1050 Philips Brilliance 190BW9 для высококачественного изображения, компактная подставка, встроенный звук, готовность к использованию с Windows Vista, Экологически чистый дизайн.Узнать обо всех преимуществах
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Удобный выбор формата в меню от Philips для переключения между форматом 4:3 и режимом полноэкранного просмотра, что позволяет работать с широкими документами без необходимости их прокрутки, просматривать медиафайлы в режиме широкоэкранного просмотра, а также в исходном формате 4:3, без искажений.
База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эргономичностью.
Порт USB предоставляет возможность удобного подключения мультимедийных устройств Plug and Play, таких как накопители USB, фотоаппараты, портативные жесткие диски, веб-камеры, КПК, принтеры и другие устройства с разъемом USB. Удобно расположенный порт USB 2.0 на мониторе позволяет передавать на компьютер сигналы USB 2.0. Примечание: для работы устройств, таких как фотоаппараты и жесткие диски, может потребоваться дополнительный источник питания, так как USB-порт монитора не всегда соответствует требованиям к питанию для данных устройств.
Мониторы Philips с программной оболочкой Vista предназначены для яркого отображения этой новой, графически сложной операционной системы Windows с высокими требованиями. Мониторы предназначены для новых впечатлений от развлекательных материалов, для более эффективной работы и помощи в управлении компьютером дома и в офисе. Мониторы делают поиск, просмотр и организацию информации для работы и игр быстрой, эффективной и простой процедурой.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Двойной вход обеспечивает разъемы для входа как по аналоговому VGA, так и по цифровому DVI сигналам.
Широкий формат предусматривает отображение с разрешением 1680 x 1050, или около 1,7 миллиона пикселей.
SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.
TrueVision является ведущей запатентованной технологией компании Philips для точной настройки цвета и параметров монитора, что обеспечивает максимальное качество изображения, а также является гарантией того, что каждый произведенный монитор (а не только контрольные выборки) пройдет систему контроля в четыре раза серьезнее, чем требования, предъявляемые Microsoft Vista. Только компания Philips готова принять такие меры для того, чтобы обеспечить высокое качество изображения каждого производимого монитора.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Система SmartControl II является программным обеспечением для настройки изображения с простым в обращении графическим интерфейсом, который поможет вам выбрать необходимое разрешение, настроить цвет и другие установки монитора, такие как яркость, контрастность, часы, режим, RGB, белую точку и — для моделей со встроенными акустическими системами — громкость.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Питание
Размеры
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