Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.