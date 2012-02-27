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  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения

    ЖК-монитор

    190V3SB5/00

    Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения

    Наслаждайтесь отличным качеством изображения на ЖК-экране в стильном глянцевом корпусе.

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    ЖК-монитор

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    Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения

    • V Line
    • 48,3 см (19")
    Контрастность SmartContrast 10 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Контрастность SmartContrast 10 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.

    Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

    SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

    Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

    Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      19 дюймов (48,3 см)
      Формат изображения
      16:10
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система CCFL
      Шаг пикселей
      0,2835 x 0,2835 мм
      Оптимальное разрешение
      1440 x 900 при 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      10 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 170º (Г) / 160º (В)
      • @ C/R > 10
      Рабочая область просмотра
      408,24 (Г) x 255,15 (В)
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      • VGA (аналоговый)
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Удобство пользователя
      • Авто/вниз
      • 4:3 широкоформатный/вверх
      • Яркость/назад
      • Меню/ОК
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Испанский
      • Итальянский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Португальский
      • Турецкий
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/+20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,5 Вт
      В активном режиме
      19,3 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      462 x 382 x 204  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      503 x 396 x 125  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      462 x 319 x 54  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      4,68  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,57  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,28  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 5.0
      • EPEAT Silver
      • RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Глянцевая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

    Badge-D2C

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