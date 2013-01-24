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ЖК телевизор

19PFL5403D/10
Общая оценка / 5
  • Превосходный дизайн, высокие характеристики Превосходный дизайн, высокие характеристики Превосходный дизайн, высокие характеристики
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    ЖК телевизор

    19PFL5403D/10
    Общая оценка / 5

    Превосходный дизайн, высокие характеристики

    Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ЖК телевизор

    Превосходный дизайн, высокие характеристики

    Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходный дизайн, высокие характеристики

    Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ЖК телевизор

    Превосходный дизайн, высокие характеристики

    Стиль и функциональность - отличительные характеристики этого телевизора. Дисплей высокого разрешения, технология Digital Crystal Clear и фантастическое звучание - все это говорит о том, что дизайн и технические показатели этого плоского телевизора не будут устаревать еще долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходный дизайн, высокие характеристики

      • 48 см (19")
      • интегрированный цифровой
      Великолепное звучание от уникальных невидимых акустических систем

      Великолепное звучание от уникальных невидимых акустических систем

      Невидимая акустическая система идеально сочетается с дизайном корпуса, обеспечивая четкие, объемные зоны звучания в дополнение к насыщенному изображению.

      Digital Crystal Clear для четкости и глубины деталей

      Digital Crystal Clear для четкости и глубины деталей

      Функция Digital Crystal Clear — это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости. Возникает ощущение пребывания в кино.

      HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества

      HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества

      Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

      Технология Incredible Surround для улучшенного звучания

      Технология Incredible Surround для улучшенного звучания

      Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

      EasyLink: простое управление телевизором и подключенными устройствами через HDMI CEC

      EasyLink: простое управление телевизором и подключенными устройствами через HDMI CEC

      EasyLink использует протокол промышленного стандарта HDMI CEC для объединения функций телевизора и подключенных устройств. Благодаря технологии Easylink для управления основными функциями телевизора и подключенных к нему устройств достаточно одного пульта ДУ. EasyLink использует стандартный кабель HDMI для передачи системных команд. Эта технология работает со всеми электронными устройствами с поддержкой HDMI CEC.

      ЖК-дисплей с поддержкой HD и разрешением 1440 x 900р пикселей

      Этот WXGA+ дисплей на основе современной ЖК-технологии позволяет достигать широкоэкранного разрешения высокой четкости 1440 x 900 пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

      Время отклика до 5 мс для четкости отображения быстро происходящего действия

      Время отклика — это значение скорости реакции сигнала в миллисекундах. Малое время отклика лучше, так как при нем отсутствуют искажения изображения при передаче быстродвижущихся объектов. Эта ЖК-панель обеспечивает время отклика в 5 мс при котором можно смотреть быстро движущееся изображение с высокой четкостью.

      Встроенный цифровой тюнер для приема DVB-T

      Встроенный цифровой тюнер DVB-T позволяет принимать цифровые кабельные каналы наземного телевещания без подключения дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качеством телевещания без помех.

      2 входа HDMI для полностью цифрового подключения HD одним кабелем

      Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал обеспечивает пониженное мерцание и дополнительную четкость. HDMI осуществляет взаимодействие с источником используя при этом наибольшее выходное разрешение. Входной сигнал в формате HDMI полностью обратно совместим с источниками сигнала в формате DVI и содержит цифровой звук. В технологии HDMI используется технология защиты HDCP. Благодаря двум входам HDMI возможно подключение нескольких источников высокого разрешения: например, телеприставки с высоким разрешением и проигрывателя Blu-ray. Телевизор полностью готов к использованию в течение долгого времени.

      Вход для ПК позволяет использовать телевизор в качестве монитора.

      С входом для компьютера вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его в качестве монитора.

      Предустановленные настройки позволяют сделать качество просмотра идеальным

      Оптимальное качество изображения и звука зависят от различных факторов, как например, видеоисточник, тип материала, интерьер комнаты, тип дисплея и т.п. Режим Smart использует предустановленные настройки изображения и звука, установленные в соответствии с характером использования телевизора. Режим пользовательских настроек позволяет настроить телевизор в соответствии с вашим вкусом, сохранить настройки и применять их при необходимости. Все эти режимы имеются в телевизоре для оптимальных установок параметров изображения.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        Широкий экран
        Яркость
        300  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Угол просмотра
        170º (Г) / 160º (В)
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        19  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        48  см
        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
        Разрешение панели
        1440 x 900
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Функция "Растянутый белый"
        • Digital Crystal Clear
        • Прогрессивное сканирование
        • Smart Picture
        Улучшение экрана
        Антибликовое покрытие экрана

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 50, 60 Гц

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 3 Вт
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Incredible Surround
        • Функция Smart Sound
        Звуковая система
        • Моно
        • Стерео

      • Комфорт

        Часы
        • Таймер отключения
        • Включить таймер
        • Отключить таймер
        Возможности подключения
        Easy link
        Простота установки
        • Автонаименование программ
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Aвтосохранение
        • Точная настройка
        • Цифровая настройка PLL
        • Подключение Plug & Play
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        Изображение в изображении
        Двойной текстовый экран
        Пульт ДУ
        Телевизоры
        Тип пульта ДУ
        RCPF05E08B
        Регулировка формата экрана
        • 4:3
        • Расширение формата 14:9
        • Расширение формата 16:9
        • Увеличение субтитров
        • Режим Super Zoom
        • Широкий экран
        Телетекст
        Режим Smart Text (100 стр.)
        Режим Smart
        • Фильм
        • Индивидуальный
        • Технология энергосбережения
        • стандартный
        • Яркий

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        ТВ-система
        • Система PAL I
        • Система PAL B/G
        • Система PAL D/K
        • Система SECAM B/G
        • Система SECAM D/K
        • SECAM L/L'
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • SECAM
        • PAL
        Цифровое ТВ
        Наземное DVB *
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF

      • Подключения

        1-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • Вход/выход CVBS
        • RGB
        2-й внешний разъем
        • Вход S-video
        • Вход CVBS
        • Аудиовход — левый/правый
        3-й внешний разъем
        • YPbPr
        • Аудиовход — левый/правый
        HDMI 1
        HDMI v1.3
        HDMI 2
        HDMI v1.3
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Другие подключения
        • Выход для наушников
        • Аудиовход для компьютера
        • Вход VGA с ПК
        • Выход S/PDIF (коаксиальный)
        • Общий интерфейс

      • Питание

        Температура окружающей среды
        5–35 °C
        Электропитание
        100-240 В 50/60 Гц
        потребляемая мощность
        50  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт

      • Размеры

        Ширина устройства
        475  миллиметра
        Высота устройства
        334  миллиметра
        Глубина устройства
        71  миллиметра
        Ширина с подставкой
        475  миллиметра
        Высота с подставкой
        387  миллиметра
        Глубина с подставкой
        160  миллиметра
        Вес продукта
        4,5  кг
        Вес изделия с подставкой
        5  кг
        Ширина коробки
        567  миллиметра
        Высота коробки
        399  миллиметра
        Глубина коробки
        215  миллиметра
        Совместимое настенное крепление VESA
        100 x 100 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Настольная подставка
      • Шнур питания
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ

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