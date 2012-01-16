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  • Производительность и экологичность Производительность и экологичность Производительность и экологичность

    Brilliance ЖК-монитор, LED-подсветка

    19S4LAS/00

    Производительность и экологичность

    LED-дисплей от Philips на 25 % состоит из вторично переработанного материала, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность

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    Brilliance ЖК-монитор, LED-подсветка

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    Производительность и экологичность

    благодаря энергоэффективному LED-дисплею

    • S Line
    • 48,3 см (19")
    • 1 280 x 1 024
    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

    TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

    TrueVision — это технология, разработанная компанией Philips для обеспечения превосходного качества изображения. Это достигается за счет использования усовершенствованного алгоритма для тестирования и калибровки дисплея монитора. Только Philips гарантирует точную настройку мониторов TrueVision по этому методу для неизменно высокого качества изображения и цветопередачи.

    Современное сенсорное управление

    Современное сенсорное управление

    Сенсорные значки заменяют выступающие кнопки, позволяя настраивать монитор в соответствии с любыми требованиями. Восприимчивое к самым легким прикосновениям сенсорное управление придает монитору современный облик.

    Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена

    Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида

    Нулевое содержание ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    SmartPower: экономия электроэнергии до 50%

    SmartPower — это технология искусственного интеллекта, которая динамически анализирует содержимое изображения на экране, позволяя таким образом экономить электроэнергию. Интенсивность подсветки может автоматически регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

    SmartControl упрощает настройку характеристик дисплея

    Программное обеспечение ПК для точной настройки работы дисплея и его установок. Philips предлагает пользователям два варианта регулировки установок дисплея. Либо с помощью многоуровневого экранного меню и кнопок на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Philips SmartControl для простого регулирования различных установок дисплея привычным способом

    Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки

    При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется не менее 65 % переработанного пластика, что позволяет сократить объем отходов. Строгое соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение и полное отсутствие токсичных веществ, таких как ртуть и свинец. Корпуса мониторов изготавливаются без использования ПВХ или бромсодержащего антипирена. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      19 дюймов/ 48 см
      Формат изображения
      5:4
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,294 x 0,294 мм
      Оптимальное разрешение
      1280 x 1024 @ 60Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 170º (Г) / 160º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      376,32 x 301,06 мм
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      • VGA (аналоговый)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      1,5 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Громкость
      • SmartPower
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      SmartControl Premium

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      11,3 Вт (станд.)
      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      • Встроенный
      В выключенном состоянии
      0,1 Вт
      В активном режиме
      18,48 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,1 Вт
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      404 x 419 x 188  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      446 x 457 x 136  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      404 x 347 x 55  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      5,09  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,72  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,00  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 5.0
      • RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть
      Доля переработанных материалов
      25%

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Серебристый
      Задняя панель
      Черный

    Badge-D2C

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